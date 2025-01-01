Блогер летел по столичному шоссе на своем BMW со скоростью 390 км/ч: видео

У водителя-блогера в одной руке телефон, в другой – руль. А на спидометре – 390 километров в час. Видео длится всего 20 секунд, но у зрителя "срывает крышу" от такого глупого поступка и беспечности.

Как пишет tvn24.pl, большинство комментариев не в восторге от увиденного и не в пользу блогера. Он опубликовал эту запись во вторник, 24 июня. Зрители различных ресурсов считают такое поведение безответственным, а хвастовство – глупым.

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Запись быстро попала в Варшавское управление полиции. Правоохранители отследили по камерам видеонаблюдения автомобиль блогера, установили личность.

В среду полиция арестовала двух мужчин. Это – граждане Польши в возрасте 38 и 33 лет. Кроме того, полиция изъяла автомобиль BMW и оборудование, которое использовалось для записи и публикации записей инцидента.

"Мужчин допросили. 33-летнему мужчине было предъявлено обвинение по статье 174, пунктом 1 Уголовного кодекса, которая касается причинения непосредственной опасности катастрофы на наземном транспорте. У него также изъяли водительские права", – сообщила в четверг, 26 июня, комиссар Малгожата Версоцкая из Главного управления полиции Варшавы.

Она добавила, что мужчина отказался давать объяснения. Согласно выводам полиции, он ранее не был судим ни за какие преступления.

Второго задержанного, 38-летнего мужчину, допросили в качестве свидетеля. Обоих мужчин отпустили после завершения полицией своих мероприятий.

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Материалы по этому делу будут переданы в Охотинскую районную прокуратуру столицы. Полиция не исключает, что в рамках производства следователи могут назначить эксперта, задачей которого будет установить, мог ли мужчина управлять своим BMW со скоростью почти 400 километров в час.

Стоит отметить, что дорожным преступлением это считалось бы только тогда, когда бы водитель создал аварию или управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ехать с превышением скорости даже под 400 км/ч является проступком, что влечет только административную ответственность.