BMW 7 Series против Mercedes S-Class через два года: кто будет выглядеть лучше

Хотя Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series еще не нуждаются в полной замене, виртуальные дизайнеры уже не могут дождаться. Художник Giorgi Tedoradze создал цифровые рендеры обеих моделей в формате "новое поколение без ограничений реальности", пишет AutoEvolution.

В результате - два флагмана, соревнующихся не на трассе, а в фантазийном мире 3D-графики. Оба автомобиля выглядят элегантно, но при этом предлагают разное видение будущего классического люксового седана.

BMW 7 Series: утонченный спорт из будущего

На изображениях - вымышленный BMW 7 Series 2027 года. Тедорадзе сделал ставку на тонкие светодиодные фары, L-образные элементы в бампере и широкие, но не гигантские “ноздри” решетки, которые соединены с оптикой.

Силуэт - классический, но с легким намеком на fastback. Сзади - полноширокие LED-фонари и изящные линии в форме буквы L в бампере. Результат - больше спортивности, но без излишеств.

Mercedes S-Class: элегантность без риска

В свою очередь, виртуальный Mercedes-Benz S-Class сохраняет традиционный вид: фары - лаконичные, с тонкими LED-элементами, большие хромированные решетки, "усы" в нижнем бампере, а сзади - вытянутые горизонтальные фонари, которые сочетаются в одну линию.

Это - классический образ S-Class, который выглядит солидно и изысканно, но без революций.

Кто выглядит убедительнее?

Рядом эти два виртуальных флагмана напоминают столкновение двух философий: Mercedes - традиционная роскошь, BMW - современная агрессивность с намеком на спорт. В обоих случаях дизайнеры остались верны ДНК своих брендов. И хотя это лишь фантазийные изображения, они показывают, как могут измениться флагманы в ближайшие годы - особенно если учесть, что обновление S-Class ожидается уже в ближайшее время, а рестайлинг 7 Series - в 2027 году.

Вывод

В реальном мире Mercedes и BMW пока сохраняют классические пропорции, но виртуальные рендеры показывают другое будущее - меньше хрома, больше LED и еще больше характера.

Какой из них вам ближе - элегантный S-Class или экспрессивный 7 Series?