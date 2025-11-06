BMW бьет тревогу из-за подушек безопасности Takata, которые могут взорваться без предупреждения

История с подушками безопасности Takata - один из самых масштабных технических кризисов в истории автомобилестроения. Из-за дефектных газовых инфляторов погибли 28 американцев, сотни людей получили ранения, а более 67 миллионов подушек было отозвано по всему миру.

Читайте также: Подушки безопасности Mazda CX-60 сработали на скорости 140 км/ч: фото

К сожалению, автопроизводители до сих пор борются с последствиями неисправности: компания BMW объявила об отзыве 5361 единиц внедорожника X5 2000-2021 годов выпуска, из-за подушек безопасности типа Takata PSDI-4, установленных в спортивном руле этих авто.

Как пишет Carscoops, по данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), газовый инфлятор может взорваться во время срабатывания из-за деградации топлива. Это происходит после длительного воздействия высокой влажности, температуры и резких перепадов климата.

Во время внутреннего аудита BMW обнаружила, что отдельные владельцы могли самостоятельно установить спортивный руль с подушкой Takata, не предусмотренной производителем. Именно эти замененные компоненты могут быть опасными.

BMW отмечает, что вероятность наличия опасного элемента составляет лишь 0,1% среди всех отозванных автомобилей. Но даже этого достаточно, чтобы запустить официальную кампанию, ведь речь идет о риске для жизни водителя. Владельцев X5 сообщат до Рождества. Им предложат обратиться к дилеру, где специалисты проверят и бесплатно заменят подушку безопасности водителя.

Также интересно: Следующий хэтчбек BMW i1 может стать самым крутым творением бренда за последние годы: фото

NHTSA подтвердила, что BMW уже готовила технические кампании на других рынках для подобных компонентов. Производитель действует на опережение, чтобы полностью исключить возможность попадания опасных деталей в свои автомобили.