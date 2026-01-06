BMW делает голосовое управление автомобилем еще умнее благодаря сотрудничеству с Amazon

Обновленный BMW Intelligent Personal Assistant, построен на архитектуре Amazon AI Alexa+, выводит голосовое взаимодействие на новый уровень. Водителям и пассажирам больше не нужно использовать фиксированные голосовые команды - система понимает свободную речь, контекст и сложные запросы, как в обычном разговоре.

Пользователи смогут задавать несколько вопросов в одном предложении, объединяя информацию об автомобиле и общие темы - от навигации до культурных справок или новостей.

Ассистент, думающий наперед

Благодаря генеративному искусственному интеллекту, голосовой помощник не только отвечает на запросы, но и логически связывает их с функциями автомобиля. Например, вопрос об известной картине может автоматически превратиться в маршрут в музей - достаточно сказать “Отвези меня туда”. Система также обучается в процессе диалога, что позволяет еще точнее распознавать намерения пользователя в будущем.

Интеграция с экосистемой Amazon

Подключение BMW Intelligent Personal Assistant к учетной записи Amazon упрощает доступ к музыке, потокового контента, новостей и другой информации. Таким образом автомобиль становится частью цифровой экосистемы владельца - без разрыва между домом, смартфоном и машиной.

Первый в отрасли - и не только концепт

BMW станет первым автопроизводителем, который серийно интегрирует AI-ассистента такого уровня в свои автомобили. Сначала новая система будет доступна в Германии и США, а первыми ее получат клиенты BMW iX3 во второй половине 2026 года. В дальнейшем технология постепенно появится и в других моделях и на новых рынках. Интерфейс BMW iX3 базируется на новой концепции BMW Panoramic iDrive с операционной системой BMW X, что подчеркивает курс бренда на программно-определяемые автомобили.

Часть долгосрочной стратегии BMW

Интеллектуальный персональный ассистент играет ключевую роль в философии BMW iDrive с 2018 года. Партнерство с Amazon, которое стартовало еще с Alexa Custom Assistant, теперь выходит на новый уровень - демонстрируя, как искусственный интеллект становится частью ежедневного опыта управления автомобилем.