BMW готовит конкурента Tesla Model Y: первые фото нового электрического купе-внедорожника iX4

Как заметно на шпионских снимках Carscoops, внешность BMW iX4 развивает идеи модели iX3, но с более динамичным профилем. Автомобиль имеет наклонную линию крыши в стиле фастбэка, круче наклоненное заднее стекло и компактный спойлер. Все это делает его визуально ниже и спортивнее более квадратного iX3.

На рендерах Sugar Design новый iX4 получил знакомые фары и решетку в стиле Neue Klasse, а сзади – узкие светодиодные фонари, расположенные ближе друг к другу, с номерным знаком на бампере. Ожидается, что iX4 будет немного длиннее iX3 (4783 мм) при сохранении колесной базы 2898 мм, а коэффициент сопротивления воздуха станет еще ниже уже впечатляющих 0,24 Cd в iX3.

Интерьер iX4 будет почти идентичным iX3: панорамный изогнутый дисплей iDrive, который объединяет 17,9-дюймовый центральный экран мультимедиа и цифровую панель приборов, а также опциональный 3D head-up дисплей.

Из-за наклонной линии крыши ожидается немного меньше места над головой сзади, но остальное пространство останется на уровне iX3. Модель iX4 будет базироваться на архитектуре Neue Klasse, что означает отсутствие двигателей внутреннего сгорания в линейке.

В гамме будут версии с одним задним мотором и полноприводные xDrive, а впоследствии ожидается “заряженный” iX4 M. Для ориентира: нынешний iX3 50 xDrive имеет 469 л.с. (345 кВт), поэтому аналогичная или более высокая мощность ожидается и в iX4. Новый кузов, улучшенная аэродинамика и более низкий центр массы должны обеспечить лучшую управляемость по сравнению с нынешним поколением X4.

Текущий BMW X4 с бензиновыми и дизельными двигателями снимают с производства уже в этом месяце, без прямого наследника с ДВС. Его место в линейке займет полностью электрический iX4, который соединит знакомую концепцию купе-кроссовера с технологиями будущего. Премьера BMW iX4 ожидается в конце 2026 года, а следом может появиться и более крупный iX6.