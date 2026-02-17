BMW готовит обновленный M5 Touring с дизайном в стиле Neue Klasse

Как и седан M5, универсал проходит через эволюционное обновление - без радикальной революции, но с заметными штрихами будущего стиля бренда, отмечает Auto24.

Читайте также: BMW тихо обновила логотип: в чем разница и на каких авто он появится первым

Новая передняя часть и переработанный впуск

Судя по шпионским кадрам Carscoops, спереди машины заметны существенные изменения. Появился новый центральный воздухозаборник, а нижняя часть бампера выглядит переработанной с более выраженной центральной секцией. Ранние прототипы намекали на оптику в стиле электромобилей i3 и iX3 нового поколения, однако текущая версия выглядит сдержаннее. Возможно, часть элементов пока скрыто под камуфляжем. Задняя часть почти полностью замаскирована снегом, но ожидается обновленный бампер и измененный диффузор без кардинальных дизайнерских изменений.

Полностью новый цифровой интерьер

Главная техническая новинка внутри - панорамный дисплей iDrive нового поколения, расположенный у основания лобового стекла. К нему добавят отдельный 17,9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, которая будет работать на новой операционной системе BMW OS X. Интерфейс станет более минималистичным, а физических кнопок, вероятно, станет еще меньше. Таким образом BMW интегрирует в спортивный универсал цифровую философию Neue Klasse.

V8 адаптировали под Euro 7

Обновление коснулось и силового агрегата. Начиная с весны этого года, версии для стран ЕС переходят на новый алгоритм работы двигателя с циклом Миллера и усовершенствованной системой очистки выхлопа. Все это необходимо для соответствия экостандарту Euro 7. 4,4-литровый V8 с двумя турбинами теперь будет развивать примерно 544 л.с. вместо предыдущих 585 лошадиных сил.

При этом крутящий момент ранее составлял 750 Нм, и пока производитель не подтвердил его изменение. Впрочем, общая мощность гибридной системы осталась без изменений - около 727 л.с. Разницу компенсировали оптимизацией программного обеспечения электромотора, без вмешательства в аппаратную часть.

Также интересно: BMW тихо обновила логотип: в чем разница и на каких авто он появится первым

Баланс между традицией и будущим

Таким образом BMW пытается сохранить характер M5 Touring одновременно интегрируя в него новую дизайнерскую ДНК и современные экологические требования. Полноценная премьера обновленной версии ожидается ближе к 2027 году. И, судя по первым прототипам, это будет не революция, а продуманная эволюция с акцентом на цифровизацию и соответствие новым нормам.