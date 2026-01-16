BMW тестирует первый электрический M-кроссовер: он станет самым мощным за всю историю

Внешне тестовый автомобиль тщательно замаскирован и почти не отличается от стандартного iX3, пишет Carscoops. Впрочем, внимательный глаз легко заметит классические признаки моделей BMW M: большие колеса, массивные тормозные диски с перфорацией и синие суппорты. Серийная версия, вероятно, получит более агрессивные бамперы, доработанную решетку радиатора, спортивный диффузор и фирменные эмблемы M.

Интерьер

Салон прототипа также не оставляет сомнений относительно его предназначения. Даже сквозь маскировку видно спортивный руль без вертикальных спиц, контрастную красно-синюю прострочку и фирменные кнопки M, которые пока заклеены лентой.

Передние сиденья имеют выраженную боковую поддержку и логотипы M, хотя остальной интерьер скрыт. Ожидается, что серийный iX3 M получит панорамный дисплей iDrive нового поколения, который простирается от стойки до стойки, а также огромный 17,9-дюймовый центральный экран мультимедийной системы.

Четыре электродвигателя

Самое интересное скрыто под кузовом. BMW M официально подтвердила, что ее будущие электромобили будут использовать четыре электродвигателя - по одному на каждое колесо. Такая схема обеспечивает максимально точный контроль тяги и крутящего момента, а также открывает новый уровень управляемости.

Кроме того, переднюю ось можно будет полностью отсоединять, что позволит имитировать классический задний привод BMW M, повышая эффективность и запас хода во время спокойной езды. В программном обеспечении также предусмотрены имитация переключения передач и специальный набор звуков, созданный специально для M-моделей.

Мощность более 700 л.с. и батарея на 100+ кВт-ч

Питание будет обеспечивать высоковольтная батарея емкостью более 100 кВт-ч, специально адаптированная для высокопроизводительных автомобилей. Она будет поддерживать 800-вольтовую архитектуру, быструю зарядку и мощную рекуперацию энергии. Точные цифры мощности BMW пока не раскрывает, но оценки выглядят впечатляюще - от 700 до 800 лошадиных сил. Если эти данные подтвердятся, BMW iX3 M станет одним из самых мощных серийных электрических SUV в мире.

Когда ждать премьеру

BMW M планирует официальный запуск своих первых электрических моделей в 2027 году. Вместе со спортивным седаном i3 M кроссовер iX3 M должен стать ключевым элементом новой электрической эры бренда.