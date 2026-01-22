BMW готовит удлиненный iX3: для кого и когда ждать премьеры

В компании подчеркивают, что iX3 Long Wheelbase является не просто очередной локальной модификацией, а важным элементом стратегии электрификации, цифровизации и глубокой интеграции с локальными технологическими экосистемами, сообщает Auto24.

По словам президента и CEO BMW Brilliance Automotive Биргит Бем, именно разработанные в Китае решения Neue Klasse постепенно становятся частью глобальной ДНК бренда BMW.

Длинная колесная база и новый уровень комфорта

Удлинение колесной базы на 108 миллиметров позволило существенно увеличить пространство на втором ряду и повысить общий комфорт, что является критически важным для покупателей премиальных автомобилей в Китае. При этом инженеры BMW подчеркивают, что баланс пропорций и фирменная динамика движения были сохранены.

Шасси и подвеска настроены специально под местные условия эксплуатации. Они обеспечивают мягкий и стабильный ход в городе и одновременно уверенные реакции во время скоростных поездок. Ключевую роль в ощущениях за рулем играет новый управляющий модуль BMW Heart of Joy в сочетании с программным комплексом BMW Dynamic Performance Control.

Система в реальном времени координирует работу силовой установки, тормозов, рекуперации и рулевого управления, обеспечивая плавность реакций и контроль в любых условиях. Отдельно BMW подчеркивает функцию Soft Stop, которая делает процесс торможения максимально мягким и естественным.

BMW Panoramic iDrive и локализованный цифровой интеллект

Новый BMW iX3 Long Wheelbase становится носителем интерфейса BMW Panoramic iDrive - системы взаимодействия человека и автомобиля нового поколения. В ее основе лежит операционная система BMW Operating System X, которая обеспечивает интуитивный и адаптивный цифровой опыт. Архитектура сочетает панорамную проекцию BMW Panoramic Vision, 3D-проекционный дисплей, центральный экран, ориентированный на водителя, и многофункциональный руль с подсвеченными сенсорными элементами.

Такой подход позволяет держать ключевую информацию в поле зрения водителя и уменьшает отвлечение во время движения. Для Китая цифровая экосистема была глубоко локализована, отмечает BMW. Около 70% программного обеспечения создано локальными командами, а навигационная система, разработана вместе с Amap, обеспечивает детальную визуализацию сложных решений.

В то же время голосовой помощник BMW получил поддержку больших языковых моделей от Alibaba и DeepSeek, что делает взаимодействие более быстрым и естественным. Параллельно BMW совместно с компанией Momenta работает над специально адаптированным для Китая комплексом ADAS, который учитывает местные дорожные сценарии и повышает уровень безопасности и комфорта при движении в плотном трафике мегаполисов и на автомагистралях.

Электрическая платформа нового поколения

BMW iX3 Long Wheelbase построен на 800-вольтовой электрической архитектуре и оснащен технологией BMW eDrive шестого поколения. Она включает цилиндрические аккумуляторные элементы и собственную систему управления энергией BMW Energy Master. По циклу CLTC запас хода превышает 900 километров, что делает модель одной из самых эффективных в премиальном сегменте.

Максимальная мощность зарядки достигает 400 кВт, благодаря чему автомобиль может пополнить более 400 километров запаса хода примерно за десять минут. Зарядка с 10 до 80 процентов занимает около 21 минуты. Дополнительную практичность обеспечивает функция V2L, которая позволяет питать внешние электроприборы непосредственно от автомобиля.

Шаг к глобальному запуску

Сейчас BMW iX3 Long Wheelbase проходит финальные этапы разработки и валидации как в Китае, так и за его пределами. После мировой премьеры модель планируют предложить не только на китайском рынке, но и в ряде других стран, среди которых Таиланд, Малайзия, Индонезия и Индия. Таким образом, новый iX3 становится важным символом того, как локальные разработки BMW постепенно формируют будущее глобального электрического портфеля бренда.