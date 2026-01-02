BMW Group запускает новый эксклюзивный бренд BMW ALPINA: сочетание наследия и современной роскоши

В центре философии BMW ALPINA - гармоничный баланс максимальной производительности, безупречного комфорта и характерных динамических ощущений за рулем. К этому добавляется широкая программа индивидуализации: уникальные материалы, детали и специальные опции, которые будут формировать настоящую эксклюзивность каждого автомобиля.

Также интересно: Представлено Alpina B8 GT: самый мощный автомобиль бренда за всю историю

Наследие, ведущее в будущее

BMW Group отмечает: вместе с правами на бренд компания получила и большую ответственность за его историю. Именно поэтому новый раздел BMW ALPINA строят с глубоким уважением к прошлому. Это подчеркивает и новый словесный знак бренда, выполненный в чистом и уверенном стиле.

Его специально будут размещать в центре задней части автомобиля - как символ самостоятельного характера BMW ALPINA в пределах BMW Group. Дизайн вдохновлен стилистикой 1970-х годов, но одновременно имеет современное, элегантное исполнение, которое сочетает традиции с новой эпохой.

Новый стандарт современной эксклюзивности

Автомобили BMW ALPINA будут создаваться с особым вниманием к материалам, акустическому комфорту и тактильным ощущениям. Каждая деталь призвана соответствовать самым высоким требованиям ценителей статусных автомобилей.

Читайте также: BMW 3-й серии Alpina оттюнинговали и "разогнали" до 200 лошадиных сил

Покупателям предложат расширенные возможности персонализации, позволяющие формировать уникальный характер каждой машины. Таким образом каждый BMW ALPINA станет не просто транспортным средством, а эксклюзивным объектом для тех, кто ценит индивидуальность, комфорт и совершенную динамику без компромиссов.