BMW обновляет модельный ряд весной 2026 года: какие автомобили претерпели изменения

Полностью электрические BMW iX1 и BMW iX2 с весны 2026 года будут оснащаться новой силовой электроникой с карбидно-кремниевыми полупроводниками. Речь идет о SiC-инверторах, которые повышают эффективность электропривода и уменьшают энергопотребление в смешанном цикле WLTP, сообщает Auto24.

Компания BMW говорит, что в результате запас хода BMW iX1 eDrive20 и xDrive30 увеличится примерно на 40 километров. Аналогичное улучшение получат и обе версии BMW iX2. Это позволяет компактным электрокроссоверам оставаться конкурентоспособными без изменений в батареях или силовых установках.

BMW iX3: более быстрая зарядка переменным током и новые цвета

BMW iX3 получит новую опцию AC Charging Professional, которая поддерживает зарядку переменным током мощностью до 22 кВт. Кроме того, система включает функцию Vehicle-to-Load, позволяющую использовать автомобиль в качестве источника питания для внешних электроустройств мощностью до 3,7 кВт.

Вместе с техническими обновлениями появятся и новые варианты отделки. Для iX3 станут доступными три новых цвета кузова, а также новые дизайнерские элементы интерьера, включая руль BMW Individual и стальной порог багажника. Версии с пакетами M Sport получат ключ с фирменными полосками M.

BMW M готовится к стандарту Euro 7

Одной из ключевых новостей стало обновление силовых агрегатов BMW M5 и BMW XM XM Label с учетом будущего стандарта выбросов Euro 7, который начнет действовать в Европе с 2027 года. BMW M заранее адаптирует свои флагманские модели, чтобы избежать резких изменений в будущем.

В BMW M5 модернизировали бензиновый V8 в составе гибридной системы, оптимизировав управление двигателем, систему очистки выхлопа и внедрив цикл Миллера. Мощность ДВС уменьшилась, однако общая системная отдача осталась неизменной на уровне 727 лошадиных сил. Благодаря этому седан и универсал M5 сохраняют свои динамические характеристики.

BMW XM Label также получил доработанный 4,4-литровый V8 с циклом Миллера. Общая мощность гибридной системы осталась на уровне 748 л.с., что позволяет XM Label удерживать статус самой мощной серийной модели BMW M.

Больше комфорта в стандарте для массовых моделей

С весны 2026 года BMW 1 серии и BMW 2 серии Gran Coupé в стандартной комплектации получат двухзонный автоматический климат-контроль. Также для обеих моделей расширена палитра цветов кузова, включая новые оттенки BMW Individual и возможность заказа черной крыши. BMW 4 серии Купе, Кабриолет и Gran Coupé с пакетом M Sport теперь можно будет оснастить карбоновыми корпусами зеркал M Carbon, что подчеркивает спортивный характер моделей.

Комплект для ремонта шин Plus и новая эмблема BMW

BMW постепенно расширяет перечень моделей, для которых комплект для ремонта шин Plus становится стандартным оборудованием. С весны 2026 года его получат, в частности, BMW X3, BMW 5 серии Sedan, BMW 2 серии Gran Coupé, BMW 7 серии и BMW iX. Кроме того, с февраля 2026 года все модели BMW получат обновленную эмблему на капоте. Одновременно с этим бренд переходит на новый логотип M, подчеркивая обновление корпоративной айдентики.