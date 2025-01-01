BMW отзывает более 70 000 электромобилей, которые могут терять мощность во время движения

Как рассказывает Carscoops, BMW отзывает 70 852 электромобиля, поскольку программное обеспечение их электромотора может выключить высоковольтную систему, повышая риск аварии. В отчете об отзыве отмечается, что ПО может “ошибочно обнаруживать состояние двойной изоляции”.

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Когда это происходит, высоковольтная система выключается примерно на 15-20 секунд после предупредительного сообщения. Это фактически заставляет автомобиль двигаться накатом, но сообщается, что рулевое управление и тормозная система продолжают работать.

BMW узнала об этой проблеме в 2021 году и сначала считала, что дефект вызывает мусор, который мог попасть в электродвигатели и влиять на их работу. Однако в то время было очень мало обращений от клиентов, и это затрудняло определение причины проблемы.

После детального изучения проблемы автопроизводитель выяснил первоисточник дефекта и уже разработал новую версию программного обеспечения. Владельцы смогут обновить ее уже начиная с 5 августа.

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В целом компания получила 43 гарантийные претензии, связанные с этой проблемой, которая привела к потере тяги на скоростях более 32 км/ч. Данных об авариях или травмах, вызванных в результате проблемы нет.