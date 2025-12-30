BMW придумала, как спасти "механику" от ошибок неопытных водителей

BMW запатентовала технологию, которая физически не позволяет водителю включить слишком низкую передачу на высоких оборотах, пишет Carscoops. Речь идет о так называемой “money shift” - ситуации, когда во время интенсивного ускорения водитель вместо высшей передачи случайно включает более низкую.

Обычно это заканчивается мгновенным превышением оборотов, повреждением двигателя или трансмиссии и очень дорогим ремонтом - отсюда и название. В новой коробке BMW используется блокирующий механизм, подобный защите от случайного включения заднего хода. Дополнительно система применяет датчики, которые определяют текущую передачу, скорость автомобиля и обороты двигателя.

Если алгоритм понимает, что переключение на низшую передачу в этот момент опасно, рычаг просто не даст включить нужную ступеньку. Таким образом, коробка передач буквально “защищает машину от водителя”, беря на себя роль последнего предохранителя.

Для каких моделей это актуально

Сейчас механические коробки BMW сохраняются только на спортивных моделях - M2, M3 и M4, после того, как Z4 уйдет с производства. Ожидается, что “механика” еще несколько лет будет оставаться в линейке, а следующие поколения M3 и M4 тоже будут иметь такую опцию. Не исключено, что именно тогда новая система и доберется до серийных автомобилей.

BMW M2 Turbo Design Edition

На фоне глобальной электрификации и исчезновения классических трансмиссий BMW фактически дает понять: механические коробки еще не сказали своего последнего слова. Более того - их делают умнее и надежнее.

Почему это важно

Механика всегда ассоциировалась с “чистым” удовольствием от вождения, однако в то же время она требовала опыта и аккуратности. Новый подход BMW позволяет оставить эмоции, но минимизировать риски дорогостоящих ошибок. И это хороший сигнал для фанатов бренда - у будущего “механики” все еще есть шанс.