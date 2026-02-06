BMW считает, что покупатели должны платить за камеры кругового обзора ежемесячную подписку

Кроме камеры на 360 градусов, по подписке будет предлагаться пакет Driving Assistant Pro. В него входят функции управления без использования рук на автомагистралях, расширенные полуавтономные возможности для движения в городе и комплекс современных систем ADAS.

Важно, что аппаратно все iX3 уже оснащены необходимыми камерами, датчиками и электроникой. Вопрос заключается исключительно в программной активации. В зависимости от рынка, по подписке также могут предлагаться обновления трафика в реальном времени и даже адаптивная подвеска. Например, в Австралии ее можно активировать после покупки авто за около $20, с бесплатным пробным периодом на один месяц, сообщает Auto24.

BMW признает старые ошибки, но курс не меняет

В BMW не скрывают, что опыт с подпиской на подогрев сидений в 2022 году стал серьезным репутационным ударом. Компания быстро отказалась от этой идеи, признав ее ошибочной. Впрочем, от самой концепции подписных функций автопроизводитель не отступил.

По словам руководительницы по продуктовым коммуникациям BMW Александры Ландерс журналистам Drive, часть сервисов требует постоянных затрат на облачную инфраструктуру и поддержку программного обеспечения. Именно это, по мнению компании, оправдывает ежемесячную оплату.

Аргумент: свобода выбора после покупки

BMW настаивает, что подписная модель дает клиентам гибкость. Владелец не должен решать при покупке, нужны ли ему те или иные системы помощи водителю. Сценарий прост: через год или два человек может понять, что в пробках или на трассе хотел бы иметь расширенный автопилот и просто подключит его онлайн. К тому же, компания планирует привязать беспроводные обновления программного обеспечения к активным подпискам, постепенно расширяя возможности систем ADAS.

Функции будут появляться постепенно

BMW также подтвердила, что не все возможности будут доступны сразу на всех рынках. Функции полуавтономного вождения сначала запустят в Германии, после чего их постепенно будут распространять на другие страны в зависимости от местного законодательства.

Мощность и запас хода - без блокировок

В то же время в BMW четко очертили границу. Компания принципиально не планирует продавать по подписке дополнительную мощность или увеличенный запас хода. Электромобиль должен сразу предоставлять всю заявленную производительность.

В случае iX3 речь идет о полной отдаче силовой установки на уровне 345 кВт (примерно 463 л.с.) без каких-либо программных ограничений. В BMW считают нелогичным искусственно уменьшать характеристики, а затем предлагать их “разблокировку” за деньги.

Примут ли это покупатели

Реакция клиентов на новую модель монетизации остается открытым вопросом. Хотя подписка на полуавтономные системы уже стала нормой для части рынка, платный доступ к камере на 360 градусов наверняка вызовет новую волну дискуссий. Особенно учитывая то, что аппаратно эта функция уже есть в каждом автомобиле.