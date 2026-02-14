BMW тихо обновила логотип: в чем разница и на каких моделях он появится первым

Во время презентации нового BMW iX3 многие обратили внимание на платформу, пропорции и программную начинку, но почти никто не заметил изменений в логотипе. А они есть - и довольно показательные, заметили в Auto24.

Что изменилось

Самое заметное нововведение - исчезновение внутреннего хромированного кольца, которое ранее отделяло черный ободок от сине-белых секторов, символизирующих баварский флаг. Вместе с ним исчез и хром вокруг самих секторов. В результате эмблема выглядит проще, "чище" и более плоской.

Черный внешний ободок также изменил характер. Вместо глянца теперь используется сатиново-матовое покрытие. Синие и белые сегменты стали немного насыщеннее, благодаря чему логотип выглядит современнее и лучше читается на кузове.

Без голубого кольца: конец "электрического маркера"

Интересно, что BMW не стала возвращать светло-голубое кольцо, которым ранее обозначали электрифицированные модели вроде i3 или i8. В рамках философии Neue Klasse компания отказывается от отдельных визуальных маркеров для электромобилей.

Идея проста: электропривод больше не экзотика, а норма. Поэтому логотип должен быть универсальным для всей линейки - от ДВС до электрокаров.

Почему BMW пошла на редизайн

Дизайн-директор BMW Oliver Heilmer объясняет, что задачей команды было сохранить наследственность, но добавить точности и качества деталей. Буквы получили более изысканную текстуру, а белые поверхности теперь расположены ближе к внешнему кольцу.

Формально логотип стал плоским, но физически он не полностью гладкий - при прикосновении все еще ощущаются рельефные элементы. Это тот случай, когда минимализм сочетается с премиальностью, а не заменяет ее.

Где появится новый шильдик и можно ли его купить

Первой моделью с обновленным логотипом стал BMW iX3 образца 2026 года. Впоследствии новый шильдик получат рестайлинговые и последующие поколения других моделей BMW. Речь идет не только о капоте - эмблемы изменятся на корме, колпачках колес и руле.

Для тех, кто уже задумался о замене эмблемы на своем авто, BMW даже подготовила отдельный артикул.

Новый логотип имеет диаметр 82 мм и уже появился в продаже в Европе примерно за 70 евро. Впрочем, он подходит не ко всем моделям, и на более старых BMW может устанавливаться некорректно.

Маленькая деталь, говорящая о больших изменениях

Обновленный логотип - это не просто косметика. Он четко вписывается в общий курс BMW на упрощение форм, цифровизацию и переосмысление бренда в электрическую эпоху. И хотя изменения выглядят сдержанно, именно такие детали обычно лучше всего показывают, куда движется марка.