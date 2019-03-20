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Я перестал смотреть американское кино, потому что исчезли интересные сюжеты. Причина - сценаристы из Голливуда массово перешли на телевидение. С тех пор на ТВ появилось много крутых сериалов, а киноэкраны заполнили сюжеты из комиксов. Наступила эра супергероев, чья успешность прямо пропрациональна их размерам. И еще: герой должен иметь американские корни. Таким и стал новый BMW X7.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: завода-изготовителя

Немцы, живущие и работающие на заводе BMW в американском Спартанбурге, говорят, что современный BMW X5 воспринимается здесь среднеразмерным, то есть небольшим кроссовером. Конечно, это же Америка, здесь все большое. Соответственно, в линейке BMW не хватало модели, которая была бы столь же престижной, как “семерка”-седан, но в формате внедорожника.

Ответ напрашивался сама собой, поэтому баварцы наконец решились на этот шаг и создали действительно большой внедорожник. Для того, чтобы оценить настоящий размер этого шага и самого автомобиля, я полетел в американский штат Южная Каролина, на завод, где будет рождаться настоящий немецкий герой с американским корнями под индексом Х7.

Все внимание – на решетку!

Еще когда на Франкфуртском автосалоне показали концептуальный Х7 iPerformance, стало понятно, что самый большой баварский внедорожник выглядит очень монументально. Но если уж сравнивать с киношными героями, то это не грубый Халк, а скорее Росомаха. Чуть больше других, зато очень привлекателен и олицетворяет лучшие черты характера. Глядя на концепт, было ясно, что он будет отличаться от X5.

Наиболее выразительной чертой внешности, которая отличает нового “супергероя” от других моделей BMW, стала огромная решетка радиатора. Самая большая в истории марки. Кажется, настолько большая, что в нее может въехать хэтчбек 1-й серии. Ее гигантские размеры подчеркнуты самыми узкими среди BMW фарами.

Если смотреть в профиль, то в глаза бросается огромный хромированный плавник вдоль нижней линии кузова. А корма - это настоящий “кусок скалы”. И если на фотографиях этот микс не всегда выглядел круто, то в реальной жизни Х7 производит непревзойденное впечатление. Особенно в М-пакете. Именно в таком исполнении и версии 40 мне достался автомобиль на тест.

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Меряем и сравниваем

В длину Х7 такой же, как и седан “седьмой” серии, но значительно выше. Поэтому считается самым большим баварцем. А если сравнивать с “икс пятым”, то новичок стал длиннее на 220 мм и вытянулся до отметки 5151 мм. При этом колесная база выросла на 130 мм до 3105 мм. Понятно, что весь этот “плюс” пошел на пользу задним пассажирам третьего ряда, где теперь спокойно может разместиться двое взрослых. Интересно, что в качестве базовой комплектации предлагают 7 мест и только за доплату - 6 отдельных кресел. В этом случае у пассажиров появляется больше места на уровне плеч. На втором ряду просторно, как в лимузине.

У машины с тремя рядами кресел в багажник войдет 317 литров, а если сложить спинки заднего ряда, то объем увеличится до 1376 л. Кстати, доступ в багажник обеспечивают такие же двери, как и в Х5. Они состоят из двух половинок с электроприводами.

В салоне больше не только пространства, но и современных высокотехнологичных решений. На панели приборов - огромный 12,3-дюймовый монитор, такого же размера экран рядом отвечает за навигацию и информационно-развлекательные функции. Мультимедийка теперь может руководствоваться не только жестами, но и голосом, - стоит просто сказать “Hey, BMW”.

На центральной консоли видим хрустальный селектор автомата, рядом - шайбу мультимедийной системы, кнопки управления пневмоподвеской и режимами езды. В базовой комплектации - четырехзонный климат-контроль, а за доплату предлагается отдельная зона для третьего ряда. В базовое оснащение входят кожаные кресла (передние имеют еще и с электроприводом) и панорамная крыша. Так же не надо доплачивать за светодиодные фары, пневматическую подвеску и 20-дюймовые колеса. За 21-й и 22-й дюйм, а также лазерную оптику, придется платить отдельно.

Среди опций - камеры кругового обзора, которые способны передавать картинку на мобильный телефон, а также система запоминание последних 50 метров дороги, которая потом в режиме автопилотування позволяет выехать задом фактически по собственным следам. Много знакомого по новому BMW X5? Действительно, если внешне Х7 существенно отличается от Х5, то с точки зрения техники во многом повторяет младшего брата.

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Мягкий, но прыткий

В украинском прайс-листе уже доступны четыре версии Х7. Самая дешевая - с трехлитровым дизелем на 265 сил, две бензиновых версии: 40i на 340 лошадей и 50i на 462 силы. Топовым вариантом считается дизель M50d с четырьмя турбинами в 400 сил. Все моторы сочетаются исключительно с автоматом на 8 передач. Тестовый 40і не самый мощный в линейке, однако с динамикой у него все в порядке - 6 секунд до сотни и 245 км в час максимальной скорости. На мой взгляд, Х7 едет комфортнее Х5. Хотя и у него та же пневматическая подвеска, но он длиннее и тяжелее.

А как в поворотах? Как ни странно, но поворачивает Х7, как настоящий BMW! Не в последнюю очередь благодаря активным стабилизаторам и полноуправляемому шасси. Задние колеса поворачиваются на небольшой угол, благодаря чему уменьшают радиус разворота и доворачивают машину в виражах. Может и потому Х7 воспринимается более компактным, чем он есть на самом деле.

Хотя с седаном седьмой серии не сравнить, но для наших дорог клиренс очень важен. Х7 умеет поднимать кузов на 8 см, а все версии (кроме M50d) можно заказать с опциональным пакетом “оффроуд”. Это позволит водителю в зависимости от условий под колесами выбрать один из четырех внедорожных режимов: Песок, Гравий, Снег и Камни. Кроме того, пневматическая подвеска умеет распознавать, когда автомобиль застрял, то есть датчики фиксируют, что BMW лежит днищем на земле. Тогда машина может самостоятельно поднять подвеску еще на несколько сантиметров. Но это аварийный режим, чтобы выехать из сложной ситуации. Принудительно его активировать нельзя. К сожалению, испытать этот режим мы не смогли: бездорожья мы не видели.

Прямо и долго, зато довольно быстро

Организаторы проложили почти 300-километровый маршрут из Спартанбурга в Саванну, чтобы подчеркнуть, насколько этот автомобиль удобен для дальних путешествий. Действительно, ты не чувствуешь как Х7 легко “глотает” километр за километром, словно стрела держит прямую и маскирует реальную скорость. В Америке на хайвеях действуют ограничения в 130 км в час (85 миль в час), поэтому раскрыть весь потенциал мотора не удалось.

Зато я наконец понял, за что американцы любят большие автомобили. Ты можешь час ехать и ни разу круто не помернуть. Обычно я критикую американских драйверов за их прямолинейный способ передвижения, но через несколько часов начал уважать американскую организацию движения. Ведь с их масштабами и расстояниями иначе ездить не получится. И Х7 очень гармонично вписывается в эту картинку.

Так же неплохо он вписывается и в украинский прайс-лист. Эту машину у нас ждали очень давно. И если взглянуть на ценники, то получается, что базовый Х7 дороже минимально оборудованного Х5 где-то на 368 тысяч гривен. Примерно такая же разница сохраняется, если сравнивать топовые комплектации M50d. Интересно, что ценник X7 фактически повторяет ценник короткобазного седана BMW 7-й серии с полным приводом. Но в любом случае за свои деньги X7 предлагает гораздо больше автомобиля.