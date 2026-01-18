BMW XM подешевел на бумаге на $27 тысяч, но не стал от того выгоднее

Начиная с 2026 года, BMW отказывается от базовой версии XM в США, пишет Auto24, ссылаясь на Carscoops. В продаже останется только исполнение XM Label, которое ранее было топовым и самым дорогим в линейке. Начальная цена такого кроссовера теперь составляет 159 600 долларов.

Это на 27 100 долларов меньше, чем стоил XM Label в прошлом году, и даже на 900 долларов дешевле базового XM образца 2025 года. На первый взгляд - это серьезное удешевление, которое должно было бы сделать модель более привлекательной. Впрочем, реальная картина не такая однозначная.

Меньшая цена - меньше скидок

В 2025 году BMW активно стимулировала продажи XM, поэтому совокупные бонусы могли достигать 37 500 долларов. Сюда входили скидки на покупку и лизинг и программы лояльности, адаптированные под различные рынки, а также специальный дисконт для владельцев дорогих моделей BMW, вроде 7 Series или X7.

В 2026 году таких щедрых предложений больше нет, по крайней мере в США. Максимальная выгода ограничивается кредитом в $7500 и скидкой для постоянных клиентов еще на такую же сумму. В итоге покупатель может сэкономить до 15 000 долларов, что на 10–22,5 тысячи меньше, чем раньше. Именно поэтому, несмотря на более низкую цену в прайсе, финальная сумма в договоре может оказаться почти такой же или даже выше, чем в прошлом году.

Мощность выросла - и это ощутимо

Технически XM в версии Label стал заметно сильнее. Гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового V8 с двумя турбинами теперь выдаёт 738 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Для такого большого кроссовера это означает разгон до 100 км/ч за 3,6 секунды и максимальную скорость до 282 км/ч. Для сравнения, предыдущий “младший” XM имел 644 л.с., поэтому разница в динамике ощутима.

Быстрая зарядка и больше стиля

Еще одно полезное обновление - повышение мощности зарядки переменным током. Теперь встроенное зарядное устройство поддерживает 11 кВт вместо 7,4 кВт, что сокращает время зарядки аккумулятора. Кроме техники, BMW добавила несколько стильных опций, в частности, новый матовый цвет Frozen Tanzanite Blue, 23-дюймовые черные колеса M и три новых варианта оформления салона.

Продажи остаются проблемой

Несмотря на все изменения, XM остается наименее популярной моделью BMW в США. В прошлом году было продано всего 1878 автомобилей. Именно поэтому компания и пошла на упрощение модельного ряда и пересмотр цен - хотя результат этого шага для покупателей оказался не таким однозначным, как кажется.