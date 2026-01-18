Укр
BMW XM подешевел на бумаге на $27 тысяч, но не стал от того выгоднее

BMW существенно переформатировала свой флагманский кроссовер XM на 2026 модельный год. Формально цена снизилась более чем на 27 тысяч долларов, однако на практике покупатели могут заплатить даже больше, чем в прошлом году. Причина - не только в изменении комплектаций, но и в резком сокращении бонусов и скидок.
BMW снизила цену на XM, но реальная выгода для покупателей стала меньше - Auto24

BMW XM

Начиная с 2026 года, BMW отказывается от базовой версии XM в США, пишет Auto24, ссылаясь на Carscoops. В продаже останется только исполнение XM Label, которое ранее было топовым и самым дорогим в линейке. Начальная цена такого кроссовера теперь составляет 159 600 долларов.

Это на 27 100 долларов меньше, чем стоил XM Label в прошлом году, и даже на 900 долларов дешевле базового XM образца 2025 года. На первый взгляд - это серьезное удешевление, которое должно было бы сделать модель более привлекательной. Впрочем, реальная картина не такая однозначная.

Меньшая цена - меньше скидок

В 2025 году BMW активно стимулировала продажи XM, поэтому совокупные бонусы могли достигать 37 500 долларов. Сюда входили скидки на покупку и лизинг и программы лояльности, адаптированные под различные рынки, а также специальный дисконт для владельцев дорогих моделей BMW, вроде 7 Series или X7.

В 2026 году таких щедрых предложений больше нет, по крайней мере в США. Максимальная выгода ограничивается кредитом в $7500 и скидкой для постоянных клиентов еще на такую же сумму. В итоге покупатель может сэкономить до 15 000 долларов, что на 10–22,5 тысячи меньше, чем раньше. Именно поэтому, несмотря на более низкую цену в прайсе, финальная сумма в договоре может оказаться почти такой же или даже выше, чем в прошлом году.

Мощность выросла - и это ощутимо

Технически XM в версии Label стал заметно сильнее. Гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового V8 с двумя турбинами теперь выдаёт 738 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Для такого большого кроссовера это означает разгон до 100 км/ч за 3,6 секунды и максимальную скорость до 282 км/ч. Для сравнения, предыдущий “младший” XM имел 644 л.с., поэтому разница в динамике ощутима.

Быстрая зарядка и больше стиля

Еще одно полезное обновление - повышение мощности зарядки переменным током. Теперь встроенное зарядное устройство поддерживает 11 кВт вместо 7,4 кВт, что сокращает время зарядки аккумулятора. Кроме техники, BMW добавила несколько стильных опций, в частности, новый матовый цвет Frozen Tanzanite Blue, 23-дюймовые черные колеса M и три новых варианта оформления салона.

Продажи остаются проблемой

Несмотря на все изменения, XM остается наименее популярной моделью BMW в США. В прошлом году было продано всего 1878 автомобилей. Именно поэтому компания и пошла на упрощение модельного ряда и пересмотр цен - хотя результат этого шага для покупателей оказался не таким однозначным, как кажется.

