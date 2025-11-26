Более 10 миллиардов гривен налогов с горючего уже уплатили украинцы в этом году

В январе-сентябре 2025 года 48 сетей автозаправочных станций перечислили в бюджет 10,2 млрд грн налогов - на 2,4 млрд грн, или почти на 31% больше, чем за соответствующий период 2024 года. Об этом говорится в отчете временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности ВРУ, который есть в распоряжении enkorr.

Из общей суммы 4,1 млрд грн пришлось на налог на добавленную стоимость (против 3,8 млрд грн годом ранее), 2,2 млрд грн – на налог на прибыль (1,6 млрд грн в 2024-м), 2,4 млрд грн - на НДФЛ и военный сбор (1,7 млрд грн годом ранее), а 1,1 млрд грн - на акцизный налог (0,7 млрд грн в январе-сентябре 2024 года).

В то же время, по данным деклараций по НДС (по декабрь 2024-го, январь-август 2025 года), объем поставок топлива через сети АЗС сократился до 358,4 млрд грн, что на 48,6 млрд грн, или 12% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По данным РРО, в январе-сентябре 2025 года розничные продавцы топлива реализовали 5,7 млрд л, что на 0,3 млрд л (-5,5%) меньше, чем годом ранее. При этом выручка выросла до 289 млрд грн (+2,1%), что свидетельствует о подорожании среднего чека.

В сентябре 2025 года налоговая фиксирует первый за долгое время откат: объемы реализации через РРО уменьшились относительно августа на 33,1 млн л, а сумма выручки упала еще ощутимее - на 1,6 млрд грн.

Индикатор "налоговой дисциплины", по мнению ГНС - авансовый взнос по налогу на прибыль. В январе-сентябре 2025 года плательщики, осуществляющие розничную торговлю горючим, уплатили 2,4243 млрд грн авансов, из них 268 млн грн - в сентябре.

Налоговая отмечает относительную стабильность количества действующих лицензий и положительную динамику поступлений, но отмечает: не все лицензиаты платят авансы, что оставляет пространство для доначислений и усиления давления.

Так, за неуплату авансовых взносов в течение 9 месяцев 2025 года аннулирована 551 лицензия у 368 субъектов хозяйствования, в том числе 26 лицензий в сентябре (5 у ФЛП и 21 - у юридических лиц).