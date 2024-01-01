Более 332 000 тысяч Hyundai Palisade имеют ремни безопасности, которые самовольно расстегиваются

Как сообщает Carscoops, владельцы кроссоверов жалуются на автоматическое расстегивание ремней безопасности. Из-за этого, NHTSA проводит расследование, в результате которого станет известно, нужно ли будет Hyundai объявлять отзывную кампанию.

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Согласно данным Управления по расследованию дефектов NHTSA, было получено 37 сообщений о плохой фиксации ремней безопасности. Потенциально, эта проблема может вызвать серьезные травмы водителя и пассажиров, ведь несмотря на наличие в современных авто электронных систем активной безопасности, основной технологией сохранения жизни до сих пор остаются ремни так подушки безопасности.

Сейчас эксперты NHTSA занимается предварительной оценкой дефекта и потенциальных путей его решения. Впоследствии будет проведена инженерная оценка и если проблема будет признана серьезной, будет объявлен отзыв.

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Ранее Hyundai уже отозвал 4000 кроссоверов Palisade из-за подозрения, что пружины клапанов в 3,8-литровом V6 могут сломаться и пробить дыру в боковой части блока цилиндров.