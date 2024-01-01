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Более 720 тысяч автомобилей BMW могут загореться из-за дефекта водяного насоса

Расследование выявило, что 720 796 автомобилей различных моделей BMW, сошедших с конвейера с 2012 по 2018 годы, могут загореться из-за короткого замыкания проводки водяного насоса. Автопроизводитель устранит проблему заменив дефектные элементы в авто.
BMW отзывает более 720 тысяч авто разных моделей из-за риска пожара - Auto24

BMW Z4

Даниил Северенчук
logo21 августа, 08:40
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Как сообщает Motor1, по данным Национального управления безопасности дорожного движения США, компания BMW получила сообщение о пожаре одного из собственных автомобилей в Америке. Глубокое изучение инцидента выявило, что причиной возгорания стала проводка водяной помпы.

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Инженеры BMW обнаружили дефект электрического разъема, связанного с ним. Сообщается, что изоляция разъема со временем теряет свою герметичность, что в случае попадания влаги на оголенные контакты может привести к короткому замыканию.

В хронологии отзыва BMW отмечает 18 случаев, когда либо жалобы, либо фактические повреждения были результатом проблемы. К счастью, ни в одном из этих случаев никто не пострадал.

В отзывную кампанию вошли такие модели, как:

  • - Z4 sDrive28i;
  • - X1 sDrive28i/xDrive28i;
  • - BMW X3 sDrive28i/xDrive28i;
  • - BMW X4 xDrive28i;
  • - X5 xDrive 40e;
  • - 228i, 228xi;
  • - 328i, 328 xi, 328xi Gran Turismo;
  • - 428i, 428 xi, 428i xDrive;
  • - 528, 528i xDrive;

С 4 октября владельцы автомобилей, требующих устранения проблемы, смогут получить необходимое обслуживание у ближайшего дилера.

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BMW проверит водяной насос и проблемную изоляцию и заменит их в случае обнаружения каких-либо повреждений. Также будет установлена дополнительная защита контактов от попадания жидкости.

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