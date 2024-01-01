Более 720 тысяч автомобилей BMW могут загореться из-за дефекта водяного насоса

Как сообщает Motor1, по данным Национального управления безопасности дорожного движения США, компания BMW получила сообщение о пожаре одного из собственных автомобилей в Америке. Глубокое изучение инцидента выявило, что причиной возгорания стала проводка водяной помпы.

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Инженеры BMW обнаружили дефект электрического разъема, связанного с ним. Сообщается, что изоляция разъема со временем теряет свою герметичность, что в случае попадания влаги на оголенные контакты может привести к короткому замыканию.

В хронологии отзыва BMW отмечает 18 случаев, когда либо жалобы, либо фактические повреждения были результатом проблемы. К счастью, ни в одном из этих случаев никто не пострадал.

В отзывную кампанию вошли такие модели, как:

- Z4 sDrive28i;

- X1 sDrive28i/xDrive28i;

- BMW X3 sDrive28i/xDrive28i;

- BMW X4 xDrive28i;

- X5 xDrive 40e;

- 228i, 228xi;

- 328i, 328 xi, 328xi Gran Turismo;

- 428i, 428 xi, 428i xDrive;

- 528, 528i xDrive;

С 4 октября владельцы автомобилей, требующих устранения проблемы, смогут получить необходимое обслуживание у ближайшего дилера.

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BMW проверит водяной насос и проблемную изоляцию и заменит их в случае обнаружения каких-либо повреждений. Также будет установлена дополнительная защита контактов от попадания жидкости.