Брэд Питт и Джордж Рассел показали в Лас-Вегасе прототип Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

Mercedes-AMG устроил необычную публичную демонстрацию своего будущего GT 4-Door Coupe в Лас-Вегасе. В событии приняли участие актер Брэд Питт и гонщик Mercedes-AMG PETRONAS F1 Джордж Рассел, который и прокатал прототип на закрытом участке дороги.

Кстати электрический Mercedes-Benz CLA начинает продаваться в Европе

Как это выглядело: сцена в стиле Вегаса с двумя звездами

Компания выбрала Лас-Вегас не случайно - впереди был этап Формулы-1, и внимание к городу было максимальным. Питт появляется в кадре как обычный клиент возле зоны камердинера, но "водителем" оказывается Джордж Рассел. Он выезжает на замаскированном прототипе GT 4-Door Coupe и демонстрирует возможности дрифта будущей модели.

Сцена короткая, но это первый официальный показ того, как ведет себя автомобиль в динамике. Все маневры выполнялись на закрытых дорогах профессиональными пилотами - стандартная практика для таких презентаций.

Что именно презентовали - не серийную модель, а намек на нее

В отличие от обычных мировых премьер, в Лас-Вегасе не показали готовый автомобиль. Перед публикой был прототип в камуфляже, который демонстрирует общую архитектуру и характер движения. Серийную модель обещают представить в 2026 году, уже на полностью новой электрической платформе AMG.EA.

Известно, что эта платформа предусматривает три электромотора и новую систему охлаждения батареи, но технических характеристик компания пока не раскрыла. В Mercedes-AMG лишь напомнили, что предыдущий концепт AMG GT XX испытывал эти технологии на тестовом треке в Нардо.

Почему в презентации появился Брэд Питт

Питт станет публичным лицом модели, а сам формат презентации перекликается с голливудским фильмом "F1® THE MOVIE", в котором он играет главную роль. Для Mercedes-AMG это способ привлечь внимание не только автофанатов, но и широкой аудитории, которая интересуется киноиндустрией и Формулой-1.

Кстати мотоцикл Брэда Питта выставят на торги

Что это может означать для украинского рынка

В Украине модели Mercedes-AMG традиционно пользуются спросом в сегменте импортируемых премиальных авто. Появление электрического GT 4-Door Coupe может стать интересным для тех, кто следит за переходом AMG на электротягу.

Релиз в 2026 году придется на период, когда украинский рынок электромобилей уже будет работать по новым правилам - с возвратом НДС, но с широкой инфраструктурой и большим спросом на высокопроизводительные EV. Новая архитектура AMG.EA может стать конкурентом в том сегменте, где сегодня доминируют Porsche Taycan и Audi e-tron GT.

При этом надо учитывать традиционную задержку доступности: реальные поставки таких моделей в Украину обычно начинаются не ранее, чем через несколько месяцев после глобального старта.