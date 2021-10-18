Немецкая компания Klassen оценила свое последнее творение в солидные 833 тысячи евро. И это еще не максимум.

Rolls-Royce Cullinan – один из самых роскошных внедорожников на планете, что позволяет ему также быть одним из самых дорогих. Но если добавить к первоклассному уровню комфорта и другим преимуществам Rolls-Royce еще и баллистическую защиту, цена внедорожника взлетит до небес.

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В ателье Klassen для Cullinan подготовили набор обновлений, которые обеспечивают защиту до уровня BR6 по стандарту CEN 1063, что позволяет ему выдерживать выстрелы и взрыв из двух ручных гранат DM51, что активируются одновременно.

Специалисты Klassen полностью обшили кузов Rolls-Royce Cullinan инновационными легкими бронепластинами, включая крышу и пол. Внедорожник также получил многослойное пуленепробиваемое стекло, усиленные дверные петли, усиленную подвеску, безпробійні шины, систему звукового оповещения и устройство для переговоров, усиленные тормоза, усиленные колеса, аварийные фонари и систему пожаротушения. Несмотря на все эти обновления, внешне Cullinan ничем не выдает свой высокий уровень защиты.

Интерьер внедорожника может быть стандартным или выполненным по индивидуальным пожеланиям заказчика. Силовой агрегат остается неизменным, а следовательно под капотом бронированных машин будет работать 6,75-литровый V12 с двойным турбонаддувом мощностью 563 л. с. На сайте Klassen выставлен не один Cullinan, а сразу несколько бронированных внедорожников от Rolls-Royce.

К сожалению, немецкий тюнер не указывает цен на сайте, но Carscoops сообщает, что самый простой из них, с красным салоном на фото, стоит 833 тысячи евро. Базовая модель Rolls-Royce Cullinan в Германии стоит 283 800 евро. Самый дешевый Cullinan у украинских дилеров – 13,2 миллиона гривен. Но Klassen также предлагает бронированные Rolls-Royce Cullinan с удлиненной колесной базой – +350 мм +580 мм +580 мм Black Badge и +1016 мм.

Фото: броннированный Rolls-Royce Cullinan від Klassen / Klassen