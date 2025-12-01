Бутылка воды создала владельцу Hyundai IONIQ 5 проблем на 12 000 долларов ремонта

Как пишет Carscoops, Майк Маккормик ехал по автостраде, когда из-за резкого торможения бутылка воды вылетела из подстаканника и упала на пол. Ее содержимое попало в разъем жгута проводов под сиденьем - и практически мгновенно электроника авто начала давать сбои. Сначала на панели загорелись предупредительные индикаторы, потом перестали работать поворотники, а когда он добрался до дома, электромобиль вообще не хотел выключаться.

Читайте также: Владельцы Hyundai жалуются: двигатель их Santa Fe взрывается после 100 тысяч километров пробега

После диагностики дилер Hyundai сообщил Маккормику, что нужно полностью заменить несколько жгутов проводов - под сиденьем и под полом. Общая стоимость работ: 11 882,08 долларов. Hyundai отказался покрывать ремонт по гарантии, объяснив, что поломка произошла из-за “внешнего фактора” - то есть разлитой воды.

Тогда Маккормик обратился в свою страховую компанию State Farm, но там также отказали. Страховщики заявили, что повреждение выглядит “постепенным”, а не вызванным одноразовым событием. Поэтому владелец остался один на один со счетом. Это далеко не первый подобный инцидент.

Также интересно: Hyundai показала дикий Crater Concept

Расположение жгута проводов под сиденьем уже приводило к дорогостоящим ремонтам других владельцев Ioniq 5. Некоторые из них также получали пятизначные счета за замену проводки. Подобные “сюрпризы” встречаются и в других электромобилях бренда. Например, чтобы заменить тормозные колодки на мощном Ioniq 5 N, нужен специальный дилерский софт и оборудование - все это может стоить тысячи долларов. И хотя существуют неофициальные обходные пути, они могут создать новые проблемы, вроде отмены действия гарантии.