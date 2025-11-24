BYD будет продавать в Европе гибридный SUV Yuan Up DM-i, которого нет даже в Китае

BYD продолжает активно наращивать свое присутствие в Европе, и теперь делает ставку на гибриды. В Барселоне компания представила две версии компактного SUV Atto 2 - полностью электрическую Comfort и новую plug-in hybrid DM-i, которая должна стать ключевой в борьбе за покупателя, который еще не готов перейти на "чистое" электричество, сообщает CnEVPost.

Кстати BYD занял первое место на украинском авторынке

Почему BYD запускает гибрид именно в Европе?

На домашнем рынке в Китае модель Yuan Up существует исключительно как электромобиль. Но в Европе запросы другие: здесь значительная часть водителей все еще выбирает PHEV, поскольку они позволяют ездить по городу на электричестве, а на трассах - не зависеть от зарядок.

BYD это признает открыто. По словам вице-президента компании Стеллы Ли, именно отзывы европейских покупателей стали причиной появления гибридной версии.

Что умеет новый Atto 2 DM-i

BYD оснастила SUV своей фирменной системой DM-i - это гибрид, который максимально ориентируется на езду на электротяге. До 90 км на электричестве - этого хватит для ежедневных городских поездок. До 1000 км суммарного запаса хода - если выезжать в дальние поездки.

FWD-компакт с запасом хода более тысячи километров - это сильный аргумент на европейском рынке, где инфраструктура зарядных станций развита неравномерно.

А что с электрической версией?

Вторая новинка - Atto 2 Comfort. Это длиннобазная электрическая модификация, которая имеет WLTP-запас хода 430 км, что на 100+ км больше, чем у базовой версии.

В Европе именно такая дальность сейчас является золотой серединой для компактных электрокроссоверов.

Модельное семейство и продажи BYD

В Китае семейство Yuan (Yuan Up и Yuan Plus) продается исключительно как BEV. И несмотря на общее падение продаж в октябре, линейка остается одной из самых популярных у BYD - 48 902 авто за месяц. В Европе бренд тоже растет: в сентябре регистрации BYD подскочили на 400%, тогда как Tesla потеряла более 10%. Компания хочет закрепиться здесь серьезно - до конца года она планирует расширить дилерскую сеть до 1000 локаций в 33 странах.

Почему это важно для Украины?

Европейская экспансия BYD напрямую влияет и на украинский рынок. Большинство моделей бренда поступают в Украину именно через европейских дилеров или параллельный импорт из ЕС. Появление гибридного Atto 2 DM-i может сделать BYD более доступным вариантом для тех, кто не готов к полному переходу на электромобили - особенно с учетом возвращения в Украине НДС на импорт EV с 1 января 2026 года.

Вывод

BYD продолжает действовать агрессивно и разумно: вместо того, чтобы предлагать одинаковую модельную линейку для всех рынков, компания адаптируется под локальные потребности. Atto 2 DM-i - как раз тот случай, когда "европейская" версия получает больше возможностей, чем домашняя китайская.