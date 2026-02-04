BYD готовит электрический кроссовер нового класса: что известно о Song Ultra EV

По информации китайского издания CnEVPost, BYD показала первое тизерное изображение нового Song Ultra EV, который уже появился в регистрационном каталоге Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Это означает, что рыночный дебют модели - вопрос ближайшего времени.

Новый размер для серии Song

Song Ultra EV станет самым большим электрическим представителем серии. Длина кроссовера составляет 4 850 мм, ширина - 1 910 мм, высота - 1 670 мм, а колесная база равна 2 840 мм. По габаритам новинка немного превосходит Song L EV и четко позиционируется как более просторный семейный SUV.

Мощность и динамика

Технически Song Ultra EV делает ставку на производительность. Автомобиль оснащен одним электромотором с максимальной мощностью 270 кВт, который передает тягу на задние колеса. Заявленная максимальная скорость - 210 км/ч. Для сравнения, у Song L EV мощность электромотора ограничивается 150 или 230 кВт в зависимости от версии.

Ставка на "умные" технологии

Одной из ключевых особенностей станет возможность установки лидара. Ожидается, что модель получит фирменную систему помощи водителю God's Eye B, которая поддерживает функции Urban NOA - движение в городе с навигацией и автоматическими маневрами. Для BYD это еще один шаг в сторону массового внедрения полуавтономного управления.

Чего ждать от цены

Официальных цен на Song Ultra EV пока нет. Ориентиром может служить Song L EV Smart Driving Edition, который в Китае стоит от 189 800 до 249 800 юаней ($26–34 тыс.). Учитывая большие габариты и мощный силовой агрегат, Ultra EV, вероятно, займет верхнюю часть этого ценового диапазона или даже выйдет за него.

Почему это важно для BYD

Серия Song остается одной из самых успешных для бренда: в 2025 году она обеспечила более 17% общих продаж BYD - почти 788 тысяч автомобилей. Несмотря на спад продаж в конце года, расширение линейки электрическим SUV нового класса должно помочь компании удержать позиции в чрезвычайно конкурентном сегменте.