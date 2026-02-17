BYD готовит новый кроссовер Song Ultra EV за 26 тысяч долларов

Ранее ожидалось, что новинка будет стоить от 31 800 до 37 600 долларов, однако финальный прайс приятно удивил, отмечает Auto24. Такой шаг выглядит логичным: руководство серии BYD Dynasty заявляет, что модель должна выйти на уровень более 20 тысяч продаж ежемесячно, сообщает CarNewsChina.

Самый большой Song в семье

Song Ultra EV - это среднеразмерный кроссовер с длиной 4850 мм, шириной 1910 мм и высотой 1670 мм. Колесная база составляет 2840 мм. Несмотря на солидные габариты, внутри предусмотрено только два ряда сидений из-за наклонной линии крыши. Снаряженная масса модели колеблется в районе 2 тонн в зависимости от комплектации. Внешне автомобиль отличается скульптурными крыльями, скрытыми дверными ручками и датчиком LiDAR на крыше - он необходим для работы продвинутой системы помощи водителю “God's Eye” B (DiPilot 300).

До 362 лошадиных сил и 710 км запаса хода

Кроссовер оснащается одним электромотором. В базовой версии он развивает 322 лошадиные силы, а в топовой - 362 лошадиные силы. Максимальная скорость достигает 210 км/ч. На выбор предложат два варианта литий-железо-фосфатных батарей производства дочерней компании FinDreams: емкостью 75,6 кВт-ч и 82,7 кВт-ч. Запас хода по китайскому циклу CLTC составляет 620 или 710 километров соответственно.

Эволюция семейства Song

Сначала название Song использовалось для отдельного кроссовера, но впоследствии превратилась в целую линейку. Сегодня она включает, в частности, BYD Song Pro DM-i, BYD Song L EV и BYD Song L DM-i. Ранее популярный Song Plus, который на глобальных рынках известен как Sealion 6 или Seal U, недавно покинул китайский рынок.

С появлением Ultra EV компания фактически закрывает нишу большого электрического семейного кроссовера с привлекательной ценой и большим запасом хода. Если заявленная стоимость подтвердится официально, это может стать еще одним сильным ударом по конкурентам в среднем сегменте электрокаров.