BYD говорит, что новый Denza Z9 GT в десять раз лучше конкурентов

Недавно руководители BYD приняли решение вывести свой флагманский бренд Denza на европейский рынок. Вице-президент BYD Стелла Ли в своем интервью заявила, что автомобили Denza намного лучше конкурентов от Mercedes-Benz, Audi, BMW и Porsche.

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Как отмечает Carscoops, показатель продаж плагин-гибридов и электромобилей BYD в Европе дают компании основания быть уверенным в успехе нового бренда. Однако, Denza предназначена для другой аудитории, которая больше беспокоится об имидже и статусе.

Фактически, бренд Denza имеет автомобили премиум-класса, занимающие место между обычными автомобилями BYD и дорогим YangWang. Интересно, что в Европе Denza будет конкурировать с Mercedes-Benz, и это может быть довольно неприятно для немецкого автопроизводителя, поскольку история китайского бренда начиналась с партнерства BYD и Daimler.

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Первым автомобилем Denza, что выйдет на рынок Европы является Z9 GT. Он предложит покупателям альтернативу таким авто, как Audi A6 и A6 e-tron Avant, а также BMW 5-series и i5 Touring, поскольку имеет профиль, похожий на Porsche Panamera. Модель будет предлагаться в двух вариантах: полностью электрическом с мощностью в 965 л.с. и в версии PHEV на 870 “лошадей”.

“Этот автомобиль действительно в десять раз лучше конкурентов. У нас есть много уникальных функций, которых нет у других устаревших брендов. Мы уверены, что покупатели найдут отличную, уникальную привлекательность в сочетании утонченного, элегантного дизайна, высокой производительности и впечатляющих технологий”, — сказала Стелла Ли во время презентации бренда Denza на Миланской неделе дизайна.

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Европейская стоимость Denza Z9 GT еще не подтверждена, но в Китае модель доступна по цене от 334 800 юаней (45 800 долларов). В то же время флагманская версия стоит около 414 800 юаней ($56 800). Для сравнения, Porsche Panamera Sport Turismo и Taycan Cross Turismo стоят в Китае от 1 008 000 юаней (138 000 долларов) до 1 500 000 юаней ($205 000).