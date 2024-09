BYD отзывает почти 100 тысяч популярных в Украине электромобилей из-за риска пожара

Как передает CnEVPost, информация об отзывной кампании появилась на веб-сайте Государственной администрации Китая по регулированию рынка. Отзывом будут заниматься две операционные структуры автопроизводителя.

Читайте также: BYD показала новый плагин-гибридный кроссовер Sealion 05 DM-i

Компания BYD Auto Industry Co Ltd отзовет всего 87 762 электромобиля Dolphin и Yuan Plus, произведенные с 4 февраля 2023 года по 26 декабря 2023 года, тогда как BYD Auto Co Ltd также отзовет всего 8952 единицы электромобилей Yuan Plus, произведенных с 2 ноября 2022 года по 19 июня 2023 года.

Причиной отзыва является дефект контроллера электрического усилителя руля, вызванный несоответствующим производственным процессом. Поэтому на конденсаторе на печатной плате контроллера в некоторых автомобилях образуются трещины, что становится причиной короткого замыкания и может привести к перегреву и сгоранию конденсатора или даже возгоранию.

Также интересно: Как на самом деле разгоняются китайские электромобили Volkswagen, Zeekr и BYD: реальные тесты

Автопроизводитель заявил, что дилеры получили бесплатно модернизировать транспортные средства во время отзыва изоляционными прокладками контроллера, чтобы устранить потенциальную угрозу безопасности.