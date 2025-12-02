BYD сбросил гигантскую пальму на кроссовер за $150 тысяч - и он поехал дальше, будто ничего не произошло

В испытании дерево трижды поднимали в вертикальное положение и сбрасывали на крышу U8L с все большей высоты. Максимальная энергия удара, по данным BYD, достигла 50,4 килоджоулей - примерно как падение большого кондиционера с крыши 40-этажного дома. Это колоссальная нагрузка, которая значительно превышает требования международных стандартов безопасности.

Читайте также: Китайский бренд BYD захватил 20 процентов украинского рынка новых авто

Несмотря на масштаб удара, конструкция крыши сохранила целостность: на усилителе над дверью появилась заметная вмятина, но двери все равно открывались без усилий, стекло не треснуло, подвеска не пострадала. После теста U8L просто завелся и поехал дальше - так, будто падение пальмы было частью будничной программы.

Тест с пальмой - очередной элемент масштабной PR-кампании YangWang U8, направленной на демонстрацию его уникальных возможностей. Ранее BYD уже показывал:

поворот на месте по принципу "танкового разворота";

движение "боком", как у краба;

способность плавать благодаря герметичному кузову;

работу четырехмоторной силовой установки мощностью 1184 л.с.

Теперь марка стремится подчеркнуть и пассивную безопасность флагмана, намекая, что U8 может выдержать сценарии, которые выходят далеко за пределы реальных ДТП.

Также интересно: BYD будет продавать в Европе гибридный SUV Yuan Up DM-i, которого нет даже в Китае

YangWang позиционирует U8 как самый прочный и самый технологичный роскошный внедорожник, созданный в Китае. После “крабового хода”, умения плавать и падения пальмы остается вопрос: какой следующий трюк подготовит BYD?