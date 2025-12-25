BYD выпустила моторное масло для гибридов в сотрудничестве с Mobil

По сравнению с традиционными бензиновыми авто, гибридные модели работают в гораздо более сложных условиях. Двигатель часто запускается и останавливается, иногда работает короткими циклами при низких температурах, а иногда - резко переходит к высоким нагрузкам.

Это создает дополнительный износ деталей и повышает риск накопления влаги и эмульгирования масла. Именно эти факторы и стали ключевыми ориентирами для инженеров BYD и Mobil при разработке нового продукта, пишет CarNewsChina.

Показатели и заявленные преимущества

По официальным данным, флагманское масло класса 0W-20 демонстрирует износостойкость на 50% выше отраслевых стандартов. Кроме того, его устойчивость к эмульгированию в 2,5 раза превышает базовые показатели, что особенно важно во время коротких поездок зимой, когда в двигателе активно образуется влага.

В марте 2022 года BYD полностью отказалась от производства автомобилей с ДВС, сосредоточившись на электромобилях и plug-in гибридах. Сегодня ее линейка состоит из серий Dynasty и Ocean, а также премиальных суббрендов Denza, Yangwang и Fang Cheng Bao.

С января по ноябрь 2025 года компания реализовала 4,182 млн автомобилей в Китае, что на 11,3% больше, чем годом ранее. Продажи за рубежом превысили 910 тыс. единиц, в частности почти 160 тыс. в Европе, где прирост составил 276%. Суммарные глобальные продажи автомобилей BYD на новых источниках энергии уже превысили 14,7 млн единиц.

Что это означает для рынка

Запуск специализированных моторных масел для PHEV - шаг, который подчеркивает смещение акцентов в отрасли с простых “адаптированных” решений к продуктам, созданных исключительно под гибридные технологии. Для владельцев таких авто это означает большую надежность, меньший износ двигателя и более стабильную работу в различных условиях.