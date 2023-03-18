Модная песня о паровой машине вызывает несколько вопросов. О какой машине идет речь? Какая это паровая машина может быть у женщины-исполнительницы? Если песня народная и старая, какая такая машина вообще? "Авто 24" на правах портала о транспорте не мог остаться в стороне от этой темы.

Конечно, в украинской народной песне речь идет не о той паровой машине, тяжелой и громоздкой, которая двести лет назад приводила в действие пароходы и паровозы. Поскольку контекст произведения явно крестьянский, речь здесь о сельскохозяйственном инвентаре. Причем достаточно “продвинутом”.

Недаром в одном из вариантов той песни поется "Была у отца паровая машина", потому что на самом деле у девушки такого высокотехнологичного устройства быть тогда не могло. Да и у отдельно взятого отца-крестьянина тоже. Но обо всем по порядку.

Типичная паровая машина сельскохозяйственного назначения. Для удобства перемещения труба складывается и есть колеса, но привода на них еще нет.

Заставили работать пар

В середине XIX – начале XX века в развитых аграрных регионах Европы и Северной Америки были распространены локомобили. Это был универсальный силовой агрегат на основе парового двигателя. К его валу можно было подключать разные механизированные сельхозорудия – молотилку, веялку, лущилку, мельницу, пилораму и даже специальный плуг для вспашки.

Читайте также: На перекрестке эволюции: паро-, электро- и бензомобили

Конструкция состояла из парового котла, собственно паровой машины (двигателя) и элементарной трансмиссии для подключения потребителей. В качестве горючего использовали, грубо говоря, все, что горит: уголь, дрова, солому, другие отходы сельхозпроизводства.

Рекламная гравюра (по нашему “баннер”) мобильной паровой машины. Через шкивы и длинный ремень она приводит в действие молотилку.

Агрегат был дорогой, и рядовому фермеру не по карману. Тем более что для его обслуживания требовалась небольшая, но квалифицированная бригада. Но крепкие латифундисты и другие богатые граждане держали такой локомобиль в качестве бизнеса, сдавая в аренду. А чтобы было удобно передвигать всю эту систему от фермы к ферме и от поля к току, ее монтировали на прочном шасси с большими колесами, которые бы не вязли в грунте.

Все шины Continental разработаны так, чтобы подходили для электромобилей. Они обеспечивают безопасные поездки, вне зависимости от дорожных условий и стиля вождения. Рекламна інформація

Конструкторы этих мобильных паровиков довольно быстро поняли, что вместо найма лошадей для перетаскивания их по дорогам можно подключать к колесам привод от самой паровой машины.

Подобные стационарные паровые машины использовали на промышленных предприятиях для привода оборудования – станков, насосов и т.д.

Так за полвека до бензинового автомобиля родился полностью автономный механический транспорт, не требующий рельсов и гужевой тяги. Чуть позже, когда научились делать надежную трансмиссию к колесам, локомобили превратились в паровые тракторы и транспортные тягачи. Но скоро настала эра бензина.

Читайте также: Как сделать авто на дровах: машины-газгены

Пар против бензина

В начале ХХ ст. был короткий период, когда решался принципиальный вопрос, каким быть двигателю автомобиля – электрическим, паровым или бензиновым. ДВС на бензине тогда победил, но вплоть до середины века раз за разом паровые автомобили появлялись и громко напоминали о себе.

Из-за "фирменных" особенностей паровой машины паромобили имеют более простую конструкцию, например, им не нужна коробка передач. На фото Doble model E

Это были уже совсем не те паровики, которые со скоростью 5 – 7 км/ч передвигались по проселкам (потому что в города их не пускала полиция). Паровые легковые автомобили 1920 – 50-х годов работали на жидком топливе (керосине, мазуте) и благодаря совершенным конструкциям обладали высоким КПД. Прежние недостатки типа долгого прогрева перед стартом и большого потребления воды были преодолены, но была тишина, плавность работы и невероятная динамика.

Паровик образца 1963 года: Keen Steamliner. Он развивал 100 миль в час и потреблял порядка 15 л мазута или керосина на 100 км.

Паровая машина model E американской компании Doble Steam Motors еще в 1925 достигала 100 км/ч за 8 секунд, легко разгоняясь до 160 км/ч максималки. А на провинциальных дорогах Англии до 1950-х годов можно было встретить паровые грузовики марки Sentinel, которые фермеры заправляли дешевым местным углем. Последнюю такую машину британцы выпустили в 1947 году. Но это подразумевается серийная модель, а сколько еще появится новых проектов паровых автомобилей уже в ХХI веке, можно только догадываться. Кто знает, может, когда-нибудь и они станут настоящими суперхитами.

Читайте также: Динозавры транспорта: какими были колесные паровые машины