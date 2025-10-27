Быстрее, чем Camry 3,5: Toyota показала "заряженную" Camry GT-S

Toyota снова доказывает, что классический седан еще есть чем удивить. На выставке SEMA Show 2025 в Лас-Вегасе японский бренд представил Camry GT-S Concept - спортивную интерпретацию популярного седана, которая сочетает в себе стиль трека, реальные характеристики и достижимую практичность, пишут в Autoevolution.

Новый уровень для знакомой Camry

Построенная на базе Camry XSE AWD Hybrid 2025 года, эта концепция не пытается быть "одноразовым шоу-каром".

Toyota пошла другим путем - показала, какой может быть Camry, если добавить ей больше драйва и характера.

Под капотом - знакомая 2,5-литровая гибридная установка мощностью 232 л.с., которая работает с полным приводом. Это тот же агрегат, что и в серийной модели, поэтому Camry GT-S остается близкой к реальности - без чрезмерного тюнинга.

"Camry GT-S - это исследование спортивных амбиций седана, созданное с вдохновением от автоспорта", - говорит Кевин Хантер, исполнительный директор по дизайну Toyota North America.

Дизайн с вдохновением трека

Визуально Camry GT-S выглядит агрессивно и дорого. Команда CALTY Design из Энн-Арбора совместно с инженерами Toyota R&D разработала новые передний и задний бамперы, аэродинамические накладки и переработанную заднюю часть с интегрированной выхлопной системой.

Покраска Inferno Flare - особенное, насыщенное, с эффектом металлик, создает ассоциации с гоночными болидами. Даже стоя на месте, эта Camry кажется готовой к старту.

Улучшенное шасси и тормоза

Серьезные изменения коснулись и ходовой. Концепт получил регулируемые катушки, снизившие клиренс на 38 мм, - теперь седан выглядит еще более приземистым и уверенным в поворотах.

Тормозная система - восьмипоршневые передние суппорты с роторами 365 мм и шестипоршневые задние с роторами 356 мм - намекает на то, что это не просто "косметический" тюнинг.

А чтобы удержать мощность на асфальте, Camry GT-S получила 20-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами 245/35R20.

Camry, которая снова задает ритм

Camry GT-S Concept - это не просто шоу-экспонат, а намек на то, какой может стать серийная Camry будущего.

Стильная, сбалансированная, с реальными характеристиками, которые можно перенести на дорогу без потери удобства.

Модель представят с 4 по 7 ноября 2025 года на стенде Toyota (Центральный зал, стенд №22200) во время SEMA Show в Лас-Вегасе, рядом с Corolla Cross Nasu Edition.

Ключевые особенности Toyota Camry GT-S Concept