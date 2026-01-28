Бывший завод Volkswagen в российской Калуге горит: что там производили

На территории бывшего завода Volkswagen в российской Калуге вспыхнул сильный пожар. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Есть информация о пострадавших среди персонала.

По данным источников, возгорание возникло в одном из цехов предприятия AGR Automotive во время утилизации пенопласта. Огонь быстро распространился по производственным помещениям, что и привело к привлечению значительных сил пожарной службы.

Причины возгорания и объемы нанесенного ущерба уточняются. Официальные представители предприятия ситуацию пока не комментировали.

Что такое AGR Automotive и чем сейчас занимается завод

После ухода Volkswagen с российского рынка калужский завод перешел под контроль структуры AGR Automotive - одного из крупнейших новых операторов, созданных для перезапуска бывших площадок иностранных автопроизводителей. AGR Automotive получила в свое распоряжение производственные мощности полного цикла, которые ранее использовались для выпуска моделей Volkswagen и Skoda, пишут в Авто24.

Начиная с 2024 года, предприятие сосредоточилось на контрактной сборке автомобилей китайского происхождения с последующим ребрендингом для локального рынка.

Бренд Tenet: какие модели выпускают

Сейчас на заводе в Калуге осуществляется сборка автомобилей под маркой Tenet - это локальный бренд, под которым фактически продаются адаптированные и переименованные модели Chery.

В производственной программе Tenet фигурируют кроссоверы и седаны массового сегмента, которые по конструкции и агрегатам соответствуют хорошо известным моделям Chery серий Tiggo и Arrizo. Речь идет об автомобилях с бензиновыми турбодвигателями объемом 1,5–1,6 л, роботизированными или вариаторными трансмиссиями и передним приводом.

Фактически завод работает по схеме SKD/CKD-сборки с использованием импортных комплектов, что позволяет сохранять относительно быстрый темп производства без глубокой локализации.

Объемы производства

По открытым оценкам российских отраслевых источников, в 2024–2025 годах калужская площадка AGR Automotive вышла на объемы около 40–60 тысяч автомобилей в год, что существенно ниже довоенных показателей Volkswagen, но позволяет предприятию поддерживать операционную деятельность.

Проектная мощность завода значительно выше, однако нынешние объемы сдерживаются логистикой, спросом на внутреннем рынке и ограниченным количеством модельных линеек.

Цены на автомобили Tenet

Автомобили бренда Tenet позиционируются в среднем ценовом сегменте. По текущим прайс-листам, зависимости от модели и комплектации: базовые версии стартуют примерно от 2,3–2,5 млн рублей; хорошо оснащенные кроссоверы стоят 2,8–3,2 млн рублей.

Таким образом, Tenet конкурирует прежде всего с другими китайскими брендами локального производства, а не с европейскими моделями, которые ранее выпускались на этом заводе.

Что означает пожар для предприятия

Пока что нет подтвержденной информации о том, что пожар непосредственно затронул основные производственные линии.

Если речь идет исключительно о вспомогательных помещениях, инцидент может не иметь критического влияния на выпуск автомобилей. В то же время любое нарушение работы предприятия такого масштаба потенциально создает риски для выполнения производственных планов в ближайшие месяцы.

Официальных комментариев от AGR Automotive относительно возможных остановок производства или корректировки планов пока не обнародовано.