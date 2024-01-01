Цена на автогаз в опте рекордно выросла после повышения налогов

Стоимость сжиженного газа сохраняет восходящий тренд, добавив за неделю с 28 августа по 5 сентября в среднем 6 070 грн/т, и составляет 53 050 грн/т. На аукционе внутренних производителей 4 сентября средневзвешенная цена на газ выросла на 3 623 грн/т, до 52 470 грн/т. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95" и Украинской энергетической биржи.

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Динамика средних оптовых цен на газ в Украине в августе-сентябре 2024 г., грн/л

"С учетом значительного роста импортной цены на газ из-за увеличения акциза дешевые остатки размоются очень быстро. Поэтому с середины сентября мы уже не будем чувствовать влияния старого ресурса, а будем отталкиваться в ценообразовании от чистой цены импорта, которая сейчас составляет для Киева 54 500-55 000 грн/т", – отметили в одной из крупных топливных компаний.

В целом в этом месяце ожидается снижение объема импорта газа. "В августе навезли много, в сентябре, скорее всего, будут отгружать только ранее законтрактованный ресурс", – добавил один из собеседников.

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Трейдеры прогнозируют в течение недели дальнейший рост цены на газ на 2 000-3 000 грн/т, но уменьшение стоимости нефти может внести свои коррективы и определенным образом нивелировать разницу между старыми и новыми акцизными ставками.