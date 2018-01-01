10:30, сегодня

Обслуживание на официальном сервисе далеко не всегда дороже альтернативного. Во многих случаях ремонт в гаражах может обойтись гораздо дороже.

Дороговизна фирменного автосервиса на самом деле – миф. Его корни кроются в стоимости самых первых ТО, которые автовладелец обязан проходить на фирменном сервисе для сохранения гарантии.

Действительно, самостоятельная покупка канистры масла в автомагазине и его замена в гаражах кажется дешевле. Но автомобиль – это не только двигатель: все остальные узлы, механизмы и системы тоже нуждаются в периодическом обслуживании или, как минимум, диагностике. Если все производимые на плановом ТО операции производить в гаражах, то стоимость ТО будет практически такая же.

Во всех автоцентрах Корпорации УкрАВТО выполнение любых операций рассчитываются с помощью специального программного обеспечения, которое на основе рекомендаций заводов-производителей определяет время, необходимое для выполнения каждой задачи. Его умножают на стоимость нормо-часа, и сколько бы мастер не провозился за работой, клиент заплатит только за то время, которые определил производитель. В гаражах же часто приходится платить по фактически затраченному времени, что вкупе с низкой квалификацией механиков приводит к результату “долго и дорого”.

Специализация

Но если с плановым обслуживанием, при выполнении всех требований производителя, разница в ценах разных автосервисов не слишком отличается, то при более сложных операциях универсальный гаражный сервис оказывается гораздо дороже. На это влияет множество факторов.

Первый – грамотная диагностика. Механики, работающие на специализированном оборудовании и каждый день сталкивающиеся с автомобилями одного или нескольких брендов, гораздо быстрее и точнее ставят диагнозы.

Второй – скорость работы. Отточенные механизмы работы специализированных сервисных центров, наличие заводских инструкций и специнструмента позволяют выполнять работы по обслуживанию и ремонту в кратчайшие сроки.

Третий – наличие запчастей. У Корпорации УкрАВТО огромные склады запчастей и прекрасно организованная логистика. В подавляющем большинстве случаев нужные запчасти есть на складе автоцентра. Если нет – их доставка с областного либо центрального склада занимает гораздо меньше времени, чем у любого другого оператора автомобильного рынка. А время и деньги очень тесно связаны между собой.

Оборудование

Современные автомобили, особенно их электронные системы, уже давно вышли на интерактивный уровень. Сейчас в случае серьезной или необычной проблемы механику достаточно подключить диагностический разъем автомобиля к компьютеру, находящемуся в сети. Диагностика, перепрограммирование или настройка могут производиться из офиса материнской компании, узкоспециализированным сотрудником, который умеет решать непосильные для других задачи.

Для многих автомобилей требуются специальные стенды или инструменты. Даже для таких, казалось бы, простых операций, как сезонная смена резины. Подавляющее большинство универсальных сервисных станций, не говоря уже о гаражных, предпочитают не вкладывать деньги в высокопроизводительное оборудование. А попытки работать на дешевых станках с дорогими колесами (или другими узлами) не всегда заканчиваются благополучно.

Персонал

Весь персонал автоцентров Корпорации УкрАВТО регулярно проходит тренинги и обучения. В результате сотрудники корпорации имеют наивысшую среди своих коллег квалификацию. Это позволяет быстро справляться не только с диагностикой и плановым обслуживанием автомобилей, но и производить сложные ремонты в кратчайшие сроки.

Гарантия

Одним из самых существенных преимуществ авторизированных автоцентров Корпорации УкрАВТО можно назвать официальную гарантию. Она распространяется как на выполненные работы, так и на используемые запчасти.

В гаражных сервисах исполнитель часто не несет ответственности за производимый ремонт или обслуживание. Во многих случаях избежать ответственности помогает “легенда” о якобы некачественных запчастях. Иногда это вовсе не легенда, вот только проверить это может лишь эксперт, и то не во всех случаях.

Шанс на то, что в гараже придется дважды переделывать одну и ту же работу, очень высок. И скорее всего, за нее придется платить дважды. Также есть вероятность, что будет испорчены некоторые запчасти, за которые тоже придется платить из собственного кармана. В случае с УкрАВТО возможность подобного сценария полностью исключена. Даже в случае наступления гарантийных обязательств (брак случается на любом производстве), все затраты понесет официальный сервис.

Системы скидок

Постоянные клиенты УкрАВТО уже давно пользуются дисконтной накопительной программой “Drive2U”. Программа предоставляет выгодные условия обслуживания не только для автомобилей, купленных в сети автоцентров УкрАВТО, но и для подержанных постгарантийных машин, которые были приобретены в других сетях. С программой реально сэкономить до 20% на запчасти и до 10% – на работы.

Также в УкрАВТО регулярно проходят и другие акции, как правило, состоящие из комплекса всех необходимых операций связанных с подготовкой к наступающему сезону. Часто происходят распродажи определенных групп запчастей, расходных материалов и аксессуаров. Если внимательно следить за сообщениями компании, можно очень выгодно обслуживать автомобиль и дополнять его функциональность на весьма интересных условиях.