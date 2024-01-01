Центры принятия решений НГУ стали мобильными: коротко о КШМ "Новатор 2"

ФОТО: Украинская бронетехника|
"Украинская бронетехника" уже имеет несколько версий исполнения своего универсального броневика "Новатор 2"
Внутреннее обустройство КШМ конструкторское бюро производителя разрабатывало по техническому заданию главного управления Национальной гвардии и в тесном сотрудничестве с ее специалистами. В нынешнем исполнении, пишет на своей странице "Украинская бронетехника", салон получил четыре рабочих места, каждое из которых оборудовано компьютерной техникой.
Командно-штабная машина сохранила все характеристики базового автомобиля "Новатор 2". Внутри стандартный 10-местный броневик превращен в мобильный офис с рабочими столами, откуда идет непосредственное управление подчиненными подразделениями.
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Здесь есть аппаратура спецсвязи, возможность установки средств РЭБ, система кондиционирования воздуха и обогреватель для зимнего времени. Усилена противохимическая и противопожарная защита и тому подобное.
Так выглядит командно-штабная машина "Новатор 2". Фото: Украинская бронетехника
К каждому столу подведен блок из трех розеток 220В для подключения настольной лампы, компьютера/ноутбука других приборов и два USB-гнезда для зарядки гаджетов. Энергоснабжение осуществляется от внешнего электрогенератора и резервного блока в виде экологически чистой мощной зарядной станции.
Остальные характеристики по силовой линии, ходовой базе, броневой защиты осталась в первоначальном состоянии базового автомобиля "Новатор 2" (см. видео наших коллег из Укринформа внизу).
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Основная цель такой модификации – создание условий для результативной работы центра принятия решений боевого подразделения, защита его персонала в зоне боевых действий и улучшение управления войсками.