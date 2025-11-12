Цены на новые авто в США впервые превысили $50 000: что происходит на рынке

В сентябре средняя транзакционная цена (ATP) нового автомобиля в США достигла $50 080. Это на 2,1% больше, чем в августе, и на 3,6% выше, чем год назад. Эксперты говорят - преодоление порога $50 000 было лишь вопросом времени, посчитали в Kelley Blue Book.

По словам исполнительной аналитикини Erin Keating из Cox Automotive, рынок новых авто "сместился вверх":

"Сегодняшний автомобиль за $20 тысяч фактически исчез. Покупательская активность сосредоточена среди более состоятельных домохозяйств, которые имеют доступ к кредитам и поддерживают спрос на более дорогие модели. Рекордные цены - это результат смещения спроса в премиум- и электросегмент."

Что толкает цены вверх

Сразу несколько факторов формируют нынешнюю динамику:

Электромобили: их доля в сентябре достигла 11,6% рынка США, что является рекордом. Средняя цена EV - $58 124, на 3,5% больше, чем в августе.

более 60 моделей имеют среднюю цену выше $75 000, и вместе они обеспечили 7,4% всех продаж. Рост стимулов: автопроизводители в сентябре потратили на скидки и программы лояльности около $3 700 на авто - это 7,4% от средней стоимости, самый высокий показатель 2025 года.

EV-продажи растут несмотря на все

Спрос на электромобили в США продолжает расти даже на фоне дорогих кредитов и сокращения государственных льгот.

В третьем квартале 2025 года продажи EV установили новый рекорд - 437 487 единиц, что составляет 10,5% рынка. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди лидеров - Tesla, средняя цена авто которой в сентябре составила $54 138, на 6,8% меньше, чем год назад. Ожидается, что с появлением обновленных Model 3 и Model Y цены могут снизиться еще больше.

Что это означает для покупателей

Американский рынок новых авто становится все менее доступным для среднего потребителя. Машины за $20–25 тысяч фактически исчезли, а основной спрос сосредоточился в сегменте $40–70 тысяч. Это отражает общую тенденцию - автомобиль перестает быть "массовым товаром" и все больше становится показателем статуса.

Для Украины эта ситуация показательна: повышение доли электромобилей и смещение в сторону более дорогих моделей наблюдается и на нашем рынке. Хотя цены еще далеко не американские, тренд в сторону "электрификации и премиумизации" уже очевиден.