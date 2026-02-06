Цены растут, сделки тормозят: за сколько продают подержанные авто в начале 2026 года

Начало 2026 года для украинского авторынка оказалось неоднозначным. По данным компании Automoto.ua, которая агрегирует информацию из крупнейших автомобильных маркетплейсов, в январе зафиксировано наименьшее количество новых объявлений за последние 13 месяцев. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Меньше объявлений, меньше денег на рынке

Если еще в марте 2025 года суммарная стоимость всех автомобилей, выставленных на продажу, оценивалась примерно в 2,5 млрд долларов, то в январе 2026-го этот показатель сократился до 1,7 млрд. Одновременно упало и количество новых предложений: с почти 248 тысяч объявлений в месяц до 166 тысяч.

Впрочем, дело не в дефиците автомобилей. Машины просто продаются медленнее. Старые объявления "висят" дольше, поэтому продавцы не торопятся выставлять новые лоты, пытаясь сначала реализовать уже имеющийся склад. Рынок будто замер в режиме ожидания.

Почему растут цены, когда спрос ослабевает

На этом фоне рост медианной цены выглядит парадоксально. За год она поднялась примерно на 200 долларов и сейчас составляет около 6 200 долларов за автомобиль. Но здесь все решает структура предложения.

Самый дешевый сегмент постепенно исчезает, ведь автомобили за минимальные суммы или уже распроданы, или физически "исчерпали" свой ресурс. В то же время в верхней части рынка становится больше дорогих машин. Премиальные авто формируют небольшую, но растущую долю предложения, что автоматически тянет средние цены вверх. Основная же масса рынка, по-прежнему, сосредоточена в коридоре до 10 тысяч долларов - именно здесь лежит реальный финансовый предел большинства покупателей.

Топливо решает все: гибриды дорожают быстрее всего

Самая громкая ценовая история января - гибридные автомобили. За год их средняя стоимость выросла почти на 6 тысяч долларов и превысила 21 тысячу. Причина не только в спросе, но и в "омоложении" модельного ряда. На вторичный рынок массово выходят относительно свежие Toyota RAV4 и Camry в гибридных версиях, которые резко подняли среднюю планку, вытеснив старые Prius и Fusion.

Дизельный сегмент ведет себя значительно спокойнее. Средние цены здесь почти не меняются и держатся около 7 300 долларов. Несмотря на популярность дизеля в Украине, покупатели все чаще сталкиваются с реальностью дорогого обслуживания современных моторов, что постепенно охлаждает интерес.

Авто с ГБО окончательно превратились в нишу для "доживания" старого автопарка. Средняя цена около 3 тысяч долларов четко показывает, что установка газового оборудования на более новые машины в нынешних условиях потеряла финансовый смысл.

Что это означает для рынка

Январь 2026 года показал, что украинский авторынок входит в фазу медленной адаптации. Предложение сокращается не из-за недостатка авто, а из-за затяжных продаж. Цены растут не благодаря ажиотажу, а из-за изменения структуры рынка. Если экономическая ситуация не улучшится, это "буксующее" равновесие может сохраняться еще несколько месяцев.