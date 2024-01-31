Volvo Trucks выводит на рынок свой первый электрический грузовик для транспортных операций в городской среде: FM Low Entry пригодится коммунальным, строительным и торговым организациям.

Многоотраслевой функционал новой аккумуляторной машины серии FM зависит от выбранной надстройки. На трехосное шасси можно заказать как промтоварный или изотермический кузов, так и бункер мусоровоза с уплотнителем ТБО, самосвальную или бортовую платформу.

Такое решение будет нравится как мегаполисам, так и небольшим городам. Это потому, что спрос на грузовики с нулевым выбросом выхлопных газов растет не только на междугородних и международных маршрутах, но и на коротком плече местных перевозок.

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На этот раз производитель предложил городу низкопольный грузовик. В FM Low Entry отныне водитель имеет отличную видимость и контроль окружающей среды. Кстати, видимость с постоянными спецификациями соответствует 5-звездочному стандарту Direct Vision Transport for London.

Больше всего низкопольник понравится экспедиторам и рабочим: низкий вход и выход очень удобен в условиях постоянных операционных остановок. Это присуще, как мусоровозам, так и развозным машинам маршрутной доставки товаров продовольственной группы в большие и маленькие магазины. Такое исполнение также выгодно экипажам магазинного доставки покупателям приобретенных габаритной мебели или бытовой техники.

"Этот грузовик с нулевым уровнем выбросов является прекрасным дополнением к нашей электрической линейки, идеально подходит для городской логистики и разработан с мыслью о водителе. Автомобиль мощный, но одновременно плавный и легкий в управлении. Volvo FM Low Entry идеально соответствует нашим амбициям расширить электрическое предложение, позволяя еще большему количеству перевозчиков уменьшить транспортные выбросы углерода", – объясняет президент Volvo Trucks Роджер Алм.

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Для комфортной работы водителя также добавлена система Volvo Dynamic Steering. Она способствует легкому управлению и снижает вибрации – утомляемость меньше. Также ему будет помогать усовершенствованная система видеонаблюдения Volvo.

Салон предлагается в трех вариантах мест: водитель + 0, водитель + 1 или 3 пассажира. Три пассажирские сиденья расположены немного сбоку и позади рабочего места водителя, они не в поле зрения и это очень удобно – пассажиры не мешают видимости, а полученное пространство для обзора минимизирует слепые зоны.

Силовой потенциал FM Low Entry доведен до 330 кВт / 448,6 л.с. Здесь стоит аккумулятор из четырех батарей общей емкостью 360 кВт. Этого достаточно для 200 километров пробега. Однако эту паспортную величину не стоит считать постоянной, поскольку все зависит от загруженности транспортного средства, стиля и цикла вождения, рельефа местности, температуры окружающей среды и тому подобное.

Для восстановления состояния батареи нужна зарядка от постоянного тока на 250 кВт и 43 кВт от переменного тока.