Человеческий капитал для транспортной отрасли становится приоритетным

По словам заместителя главы главного транспортного ведомства страны Сергея Деркача, кадровые проблемы остаются основными.

Об этом он прямо и не раз говорил в ходе презентации во время выступления и дискуссии со специалистами.

Читайте также Женщин за рулем грузовиков будет в Украине еще больше

Люди как золотой фонд отрасли

"Без водителей, механиков, логистов, диспетчеров, управленцев не работают ни дороги, ни автобусы,ни цифровые системы. Человеческий капитал – это не абстрактное понятие, а ежедневная реальность транспортной отрасли" – подчеркнул заместитель министра.

Исследование четко показало: дефицит кадров в транспорте является хроническим и усилился из-за войны и миграции. Острее всего это ощущается среди водителей и технических специалистов.

За время независимости Украины это первое масштабное исследование кадрового наполнения транспортной отрасли страны. Фото: Минразвития общин

В то же время исследование показало, что спрос на транспортные услуги будет расти – вместе с восстановлением и интеграцией в ЕС. Исследование не просто фиксирует проблемы, но и дает основу для решений.

Читайте также Ловкости украинских женщин за рулем грузовиков позавидовали даже мужчины: фоторепортаж

Украина уже работает над:

переквалификацией женщин и ветеранов;

обновлением профессиональных стандартов;

лучшей связью между образованием и реальными потребностями рынка.

"Это не быстрые решения и не "разовые проекты". Но если мы хотим иметь устойчивый транспорт – другого пути нет", – подытожил Сергей Деркач.