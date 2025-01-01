Чем для водителей китайские "карьеристы" Shahtuisk лучше белорусских БелАЗов

Сразу четыре машины 60-тонной грузоподъемности задействованы на предприятии. В металлургическом производстве им работы хватает – самосвалы перевозят горячий шлак, кокс и другие сыпучие и крупногабаритные материалы.

Как рассказывается в газете АрселорМиттал metalurg.online, предприятие является одним из первых в Украине, кто будет эксплуатировать эти автомобили в производстве. Для этого пришлось даже переучивать водителей, поскольку самосвалы совсем другой концепции. Водители прошли курс по основам управления и обслуживания такой техники, получили соответствующие сертификаты от дилера производителя.

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Грузоподъемность такого самосвала на 15 тонн больше выведенных из строя или поврежденных войной 45-тонных старых машин. Приобретенные карьерные машины Shahtui полностью соответствуют международным стандартам по охране труда и безопасности движения.

"Новое всегда лучше старого, а если новая техника еще и удобна для работы, тогда вообще приятнее работать с ней. У этого самосвала большая кабина, в ней много пространства, есть панорамное окно, через которое все хорошо видно. Лучшему наблюдению вокруг машины способствуют видеокамеры, что установлены со всех сторон. Благодаря им для водителя уже нет "слепых" зон. А это безопасность для всех участников рабочего процесса", – делится впечатлением водитель Дмитрий Войлов, который ранее работал на 45-тонном самосвале БелАЗ.

Мониторинг показал в нынешнем году только одну отгрузку самосвалов Shantui SK90. Ее осуществила компания "Альфатех". Фото: Альфатех

По словам Войлова, рабочее место, эргономика здесь продуманы и лояльны к водителю с целью комфорта и уменьшения его утомляемости во время рабочей смены. Здесь также продумали о рабочем кресле. Оно антивибрационное и может анатомически подстраиваться под вес и телосложение человека за рулем.

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Машина мощная. Имея полную массу 90 т, из которых 60 т отведено под грузоподъемность, его двигатель Weichai (WP12G430E310) экологического стандарта Tier 3 на 316 кВт/429,63 л.с. полностью справляется с нагрузками при транспортировке породы или продуктов отходов. В среднем на одну "лошадку" приходится 209,3 кг, что для силового потенциала карьерной техники является хорошим показателем.

В стандартной комплектации стоит кондиционер и, что главное, в кабине есть зона отдыха. Благодаря меньшей высоте относительно предыдущих 45-тонников, подлежащих списанию, Shahtuisk90-C6 удобный в техобслуживании, меньше требует дополнительных средств безопасности при ремонте и тому подобное.

В феврале-марте 2022 года металлурги вывели часть самосвалов на дорожные баррикады против вражеской техники, которая не могла пройти по сырым заминированным украинским полям. Фото: АрселорМиттал

Конечно, китайские машины не для дорог общего пользования, эксплуатируются в пределах технологических путей предприятия, поскольку здесь ширина 3550 мм. Высотой и длиной "карьерист" также не обижен – 4050 и 9050 мм соответственно.

Сейчас новые самосвалы еще находятся на обкатке, однако уже демонстрируют надежность и удобство в работе.