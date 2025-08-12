Чем громады Донетчины обновили свой спецавтопарк: видео

Доставили гуманитарный груз волонтеры Благотворительного фонда "Ангелы спасения". Как сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, привезли внедорожник, микроавтобус, два мини-экскаватора с дополнительным навесным инструментом, две мобильные осветительные башни и почти 6 тысяч защитных очков для тех, кто будет работать на разборке завалов.

Если о микроавтобусе Renault Trafic и пикап Isuzu D-Max 4x4 в лентах Авто24 уже неоднократно были описания, то о мини-экскаваторах Bobcat E10z ни описаний, ни упоминаний не было.

Стоит отметить, что в транспортных траншах благотворительных организаций и правительственных пакетов помощи дружественных Украине стран, эти модели практически не встречались. Между тем такой спецтехнике в сельских громадах даже трудно составить цену – на разборке завалов, где требуется очень тщательное внимание и практическая ручная работа, мини-экскаватор заменит добрый десяток людей.

Фото: Bobcat

Главная особенность в том, что эта однотонная машина (1180 кг) работает с ювелирной точностю. Перед глазами оператора та же картина, что и у того, кто руками разбирает нагромождения из кирпича, балок, обломков бетона и тому подобное.

Правда, силовой потенциал машины не сравнить с мускульными усилиями человека. Работают оба ювелирно, но вот усталость миниэкскаватору отнюдь не знакома, чего не скажешь о человеке.

Его трехцилиндровый двигатель на 9,5 л.с. действительно усталости не знает, передышка только во время заправки соляркой. А вот работоспособности малыша может позавидовать целая бригада рабочих на разборке завала или ручном копании траншеи и тому подобное.

Инфографика: Bobcat

Рабочая зона экскаватора охватывает периметр, на котором обычно работает 2-3 человека. Экскаватор стрелой с ковшом или гидравлическим челюстным захватом оперирует по горизонтали на расстоянии 3,09 метра. Глубина выемки у него 1,82 метра, а максимальная высота разгрузки – 1,81 метра.

Инфографика: Bobcat

Доставленная на этот раз в Донецкую область помощь обошлась Федеральному агентству по технической помощи Германии в более 155 тысяч евро. В целом поддержка от агентства уже превысила 3 миллиона евро. На эту сумму приобретено и передано Донецкой области 30 мощных грузовиков, 17 генераторов, способных обеспечить светом и теплом большие объекты, и многое другое.