Черные списки в такси: за что блокируют водителей и клиентов - и можно ли вернуться

В сервисах вызова авто черные списки - это способ сделать поездки более безопасными. Пассажир может заблокировать водителя, водитель - клиента, а сам сервис может отключить обоих, если есть серьезные основания. Как отмечают в службе поддержки OnTaxi, “черный список” - не наказание, а защита других пользователей и водителей от опасного или некорректного поведения.

Хамство - самая распространенная причина, но не единственная

По словам OnTaxi, чаще всего конфликты между водителем и пассажиром возникают из-за общения “не по теме” - политику, язык, религию. Такие разговоры быстро переходят в споры, и результат - взаимная блокировка.

Также часто ссорятся из-за маршрута (“я знаю короче”) или оплату - например, когда клиент хочет рассчитаться наличными, а водитель настаивает на безналичном способе.

“Мы советуем водителям избегать личных тем и споров с клиентами. Но человеческий фактор никто не отменял - и часто такие ситуации заканчиваются блокировкой,” - говорят в OnTaxi.

“В обход системы” - табу

Бывают и более серьезные нарушения. Например, когда водитель просит клиента отменить заказ в приложении и оплатить поездку напрямую. Это прямое нарушение правил. В таком случае блокируют не только водителя для конкретного клиента, а вообще отключают от системы.

“Мы благодарны клиентам, которые не соглашаются на оплату вне системы. Такие действия дискредитируют сервис, и мы блокируем водителей, которые это делают”, - объясняют в компании.

За что блокируют водителей и пассажиров

Водитель может попасть в черный список, если:

регулярно превышает скорость или имеет агрессивную манеру езды;

отменяет принятые заказы;

приезжает с опозданием или “включает прибытие”, когда еще в пути;

в машине грязный салон или неприятный запах.

Пассажир - если:

был нетрезвым или под действием наркотиков;

повредил или испачкал авто;

не оплатил поездку;

вел себя агрессивно или вызывающе.

Как попасть в черный список - и можно ли из него выйти

Добавить водителя в черный список можно прямо в приложении после поездки, выбрав причину. Водитель также может заблокировать клиента в своем приложении. После этого они больше не “встретятся” в системе.

А вот если блокировку сделал сам сервис, шансов вернуться почти нет.

“Такие решения принимаются только после многочисленных жалоб или грубых нарушений. Мы не получали ни одного запроса на 'разблокировку', потому что, обычно, это уже крайняя мера,” - говорят в OnTaxi.

Черный список - не приговор

В большинстве случаев конфликтов удается избежать. Главное - уважение и соблюдение элементарных правил общения. И водителям, и пассажирам стоит помнить: даже одно необдуманное слово может закончиться тем, что в следующий раз поездка не состоится.