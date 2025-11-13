Укр
Ру

Chery в рекламе не смогла выехать на лестницу: видео

Рекламный вызов компании Chery на горе Тяньмэнь — символической "Небесной лестнице" — обернулся фиаско. При попытке съемки проморолика новый Chery Fulwin X3L сорвался с лестницы, столкнулся с защитными перилами и застрял на середине маршрута. Инцидент, произошедший 12 ноября, зафиксировали очевидцы, а видео мгновенно разлетелось по китайским соцсетям.
Chery Fulwin X3L не смог покорить "Небесную лестницу": во время съемок рекламы авто сорвалось с лестницы - Auto24

ФОТО: CarNewsChina|

Фото с места происшествия

Данила Северенчук
logo13 ноября, 15:50
logo0
logo0 мин

По данным CarNewsChina и Jimu News, тестовый Fulwin X3L пытался подняться по легендарной “Небесной Лестнице” горы Тяньмэнь, однако не справился с подъемом на 999 ступенек и съехал назад, пробив металлические поручни. Очевидцы рассказали, что автомобиль стоял неподвижно около двух часов. Из-за съемки достопримечательность была закрыта для туристов 12–13 ноября.

Полезно: Почему зимой лучше ездить на кроссовере

Гора Тяньмэнь известна своими опасными условиями: перепад высот — 150 метров, угол наклона местами превышает 60 градусов, а ступеньки скользкие и узкие. Раньше даже именитые автопроизводители не решались испытывать там свои мощные внедорожники.

Гора Тяньмэнь

Уже 13 ноября Chery Automobile извинилась за “неожиданную ситуацию”. Предварительное расследование установило, что причиной аварии стало отрывание скобы страховочного троса, который запутался в правом колесе. Это привело к потере мощности и скольжению автомобиля.

Chery отметила, что никто не пострадал, а окружающей среде не нанесен ущерб. Компания также признала недооценку рисков и пообещала восстановить повреждения на объекте за свой счет.

Также интересно: Китайцы сделали кроссовер для Европы размером с BMW X1, но значительно дешевле

Fulwin X3L — новый компактный кроссовер Chery, представлен в сентябре 2025 года. Модель должна была продемонстрировать мощность и стабильность в сложных условиях, однако попытка превратить это в зрелищную рекламную акцию оказалась неудачной.

#Новости #Автособытие #Китай #Chery #Фото #Видео