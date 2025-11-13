Chery в рекламе не смогла выехать на лестницу: видео

По данным CarNewsChina и Jimu News, тестовый Fulwin X3L пытался подняться по легендарной “Небесной Лестнице” горы Тяньмэнь, однако не справился с подъемом на 999 ступенек и съехал назад, пробив металлические поручни. Очевидцы рассказали, что автомобиль стоял неподвижно около двух часов. Из-за съемки достопримечательность была закрыта для туристов 12–13 ноября.

Полезно: Почему зимой лучше ездить на кроссовере

Гора Тяньмэнь известна своими опасными условиями: перепад высот — 150 метров, угол наклона местами превышает 60 градусов, а ступеньки скользкие и узкие. Раньше даже именитые автопроизводители не решались испытывать там свои мощные внедорожники.

Гора Тяньмэнь

Уже 13 ноября Chery Automobile извинилась за “неожиданную ситуацию”. Предварительное расследование установило, что причиной аварии стало отрывание скобы страховочного троса, который запутался в правом колесе. Это привело к потере мощности и скольжению автомобиля.

Chery отметила, что никто не пострадал, а окружающей среде не нанесен ущерб. Компания также признала недооценку рисков и пообещала восстановить повреждения на объекте за свой счет.

Также интересно: Китайцы сделали кроссовер для Европы размером с BMW X1, но значительно дешевле

Fulwin X3L — новый компактный кроссовер Chery, представлен в сентябре 2025 года. Модель должна была продемонстрировать мощность и стабильность в сложных условиях, однако попытка превратить это в зрелищную рекламную акцию оказалась неудачной.