Chery представила в Китае новый Tiggo 8 по цене от $16 300: фото

Как пишет CarNewsChina, пятый Tiggo 8 получил полное обновление дизайна и доступен сразу в двух вариантах оформления передней части. Один имеет большую решетку радиатора с хромированными акцентами, подчеркивающими классический семейный стиль, тогда как другой вариант выполнен в более спортивном стиле с решеткой в форме сот.

Боковой профиль модели отличается четкими линиями кузова, спокойными пропорциями и полускрытыми ручками дверей, добавляющими современности. В задней части появились новые фонари, объединенные световой полосой на всю ширину, и обновленный бампер, который может отличаться в зависимости от комплектации. Габариты автомобиля составляют 4749 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1710 мм в высоту, а колесная - база 2825 мм.

Это позволяет модели оставаться в удобном формате среднеразмерного семейного кроссовера, обеспечивая одновременно просторный салон и вместительный багажник. Интерьер нового Tiggo 8 представлен в двух вариантах. Первый сочетает горизонтальную компоновку с большой 15,6-дюймовой мультимедийной системой и 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов, второй - имеет вертикально ориентированный 13,2-дюймовый сенсорный экран.

В обоих случаях используется новый двухспицевый руль, а топовые комплектации отличаются улучшенными материалами отделки, двойными беспроводными зарядными станциями и усовершенствованными эргономическими решениями. Под капотом всех версий установлен турбомотор объемом 1,6 литра с непосредственным впрыском топлива. Он соединен с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным “мокрым” сцеплением.

Новый Tiggo 8 пятого поколения позиционируется как практичный, стильный и хорошо оснащенный пятиместный SUV, ориентированный прежде всего на семейных покупателей. На китайском рынке он будет конкурировать с моделями Jetour X70 и Geely Boyue L, предлагая современный дизайн, богатое оснащение и умеренную цену. Ожидается, что после официального дебюта 10 ноября обновленный Tiggo 8 станет одной из самых заметных новинок в сегменте среднеразмерных кроссоверов бренда Chery.