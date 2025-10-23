Chery представила внедорожник, меняющий форму: SUV, пикап и кемпер в одном авто

Концепт T1TP построен на цельносварном шасси и имеет гибридную систему с подзарядкой от сети, пишет Carscoops. Его длина составляет 4,9 метра - больше, чем у Tiggo 9, а дизайн наследует язык последних моделей Chery: массивная шестиугольная решетка радиатора, разделенные светодиодные фары и строгие геометрические формы.

Но главная фишка - это расширяемая крыша и модульная архитектура, благодаря которым авто можно перестроить шестью различными способами. В стандартном режиме T1TP является просторным семиместным SUV, в котором шестилетний ребенок может стоять в полный рост.

Пикап и кемпер - одним движением руки

Если снять задний модуль, автомобиль превращается в пикап с двойной кабиной, где третий ряд сидений уступает место открытой грузовой платформе объемом 600 литров. Здесь можно перевозить доски для серфинга, кемпинговое снаряжение или даже строительные инструменты. А в кемпер-режиме T1TP получает выдвижную палатку на крыше, тент со стороны кузова, внешний источник питания, экраны для пассажиров и зону для отдыха - настоящий дом на колесах для путешествий выходного дня.

Гибридная эффективность и реальные перспективы. Под капотом концепт, вероятнее всего, использует фирменную систему Super Hybrid, сочетающую 1,5-литровый турбодвигатель, электромотор и батарею, установленную под полом. Такое решение обеспечивает запас хода до 1400 км в смешанном цикле. Chery сообщила, что разработку T1TP начала в феврале 2024 года, привлекая команду из 20 специалистов, которые работали над идеей более 300 дней. Компания планирует вывести серийную версию на рынок уже в третьей четверти 2026 года, сначала в Китае, а затем - на международные рынки.

SUV, меняющий представление о семейном автомобиле

Если даже часть инноваций из концепта попадет в серийное производство, Chery T1TP может стать одним из самых универсальных автомобилей в мире. SUV, который способен стать пикапом или кемпером, - это не просто футуристическая идея, а потенциально новый класс автомобилей, ориентированных на активные семьи.