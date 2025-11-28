Chery сделал меньшую копию Porsche Cayenne и продает ее за $19 тысяч

Премиальный бренд Chery - Exeed - вывел на рынок новый среднеразмерный SUV ET5. Модель получила привлекательную цену с учетом бонуса за трейд-ин и уже считается конкурентом для популярных китайских гибридов, пишет CnEVPost.

Цена снизилась на 15% еще до старта продаж

Exeed ET5 - это кроссовер с удлиненным запасом хода (EREV), который производитель ориентирует на молодые семьи. На старте предлагают две версии, и с учетом бонуса за сдачу авто Exeed установила минимальную цену в 134 900 юаней, что примерно равно $19 070.

Это на 25 тысяч юаней дешевле, чем предварительно объявленная стоимость во время предзаказа.

Формат EREV: 210 км на батарее и более 1300 км в целом

ET5 презентовали на автосалоне в Чэнду еще в августе, а предварительные продажи начались 13 ноября. Это среднеразмерный SUV, который имеет следующие ключевые характеристики:

длина - 4780 мм,

ширина - 1890 мм,

высота - 1720 мм,

колесная база - 2800 мм.

В роли генератора выступает 1.5T-бензиновый двигатель мощностью 115 кВт. На задней оси - электромотор на 195 кВт, который обеспечивает разгон до “сотни” за 7,6 секунды. Аккумулятор - LFP от Gotion High-tech, емкостью 32,66 кВт-ч. Запас хода на электротяге - 210 км по циклу CLTC.

С полным баком и заряженной батареей суммарный запас хода достигает 1310 км - это один из самых высоких показателей в классе.

Фишки: мощные "мозги" и LiDAR в топ-версии

Exeed ET5 стал первой моделью бренда, которая получила новый компьютинг-процессор Horizon Journey 6P с производительностью 560 TOPS и систему HSD (Horizon SuperDrive).

Старшая версия также комплектуется LiDAR, тогда как базовая обходится без него - очевидно, чтобы удержать привлекательную стартовую цену.

Конкуренты и расширение линейки

В Китае новый Exeed ET5 попадает в тот же сегмент, где уже продаются BYD Song Plus DM-i, Leapmotor C11 и Deepal S7.

Бренд Exeed активно расширяет серию ET: уже появились данные о большем ET7, а также другие модели линейки Sterrea.



Производитель также сообщил, что за десять месяцев 2025 года Chery Group вывезла на внешние рынки 1,06 млн автомобилей, что на 12,9% больше по сравнению с прошлым годом.