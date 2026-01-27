Chery заходит на территорию Hilux с новым электропикапом: когда ждать в Украине?

Himla EV построен на классической рамной платформе и предлагается как с задним приводом, так и с полным, что для электропикапа до сих пор остается редкостью в бюджетном сегменте, сообщает Auto24, ссылаясь на данные CarNewsChina.

В базовых версиях Himla EV оснащается одним электродвигателем мощностью 150 кВт (201 л.с.) и крутящим моментом в 350 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,8 секунды. Для тех, кто ожидает от пикапа не только утилитарности, но и динамики, Chery подготовила полноприводную версию с двумя электромоторами.

Их суммарная отдача достигает 300 кВт (402 л.с.) и 540 Нм крутящего момента, а ускорение до “сотни” сокращается до 5,0 секунд. Запас хода зависит от аккумулятора. Покупателям доступны батареи емкостью 66,54 кВт-ч или 88 кВт-ч, обеспечивающие 405, 505 или 510 км на одном заряде по циклу CLTC.

Габариты настоящего пикапа

Himla EV доступен в двух кузовных исполнениях. Стандартная версия имеет длину 5330 мм, тогда как удлиненный вариант имеет до 5610 мм. Ширина составляет 1920 мм, высота - 1890 мм, а грузовая платформа предлагает глубину 1530 или 1810 мм в зависимости от конфигурации. Другими словами, это полноценный среднеразмерный пикап, а не стилизация под него.

Интерьер без “рабочей аскезы”

В салоне Chery старается дистанцироваться от утилитарных стандартов класса. Перед водителем установлено трехспицевое мультируль и центральный дисплей с диагональю 12,3 или 15,6 дюйма. Отделка выполнена в светло-коричневых и черных тонах с хромированными акцентами, а в богатых комплектациях доступен полный набор систем помощи водителю: от адаптивного круиз-контроля до автоматического экстренного торможения и удержания в полосе.

К слову, эта модель от Chery уже присутствует на украинском рынке, правда, пока в дизельном исполнении. Это классический рамный пикап с 2,3-литровым турбодизелем, который развивает около 160 л.с. и имеет механическую или автоматическую коробку в зависимости от версии. Ориентировочная цена дизельного Chery Himla в Украине стартует от 26 тысяч долларов, что делает его одним из самых доступных рамных пикапов в своем классе, особенно на фоне значительно более дорогих японских конкурентов.

Станет ли Himla EV “электрическим Hilux”?

Учитывая рамную конструкцию, серьезные габариты, полный привод и агрессивную цену, Himla EV выглядит не экспериментом, а вполне прагматичной попыткой Chery зайти в сегмент, который долго считался неприкосновенным. Если электрическую версию со временем выведут на экспортные рынки, включая Европу и Украину, у Toyota Hilux появится действительно опасный конкурент.