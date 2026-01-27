Укр
Chery заходит на территорию Hilux с новым электропикапом: когда ждать в Украине?

Компания Chery официально представила свой первый полностью электрический пикап Himla EV (он же Rely R08 EV), который открыто претендует на нишу, где годами доминирует Toyota Hilux. Дебют состоялся 27 января 2026 года, и уже на старте модель получила агрессивно привлекательный ценник от 18 300 долларов США на китайском рынке.
Chery представила электропикап Hilma EV: рамный конкурент Hilux с ценой от $18 300 - Auto24

ФОТО: CarNewsChina|

Chery Himla EV (Rely R08 EV)

Himla EV построен на классической рамной платформе и предлагается как с задним приводом, так и с полным, что для электропикапа до сих пор остается редкостью в бюджетном сегменте, сообщает Auto24, ссылаясь на данные CarNewsChina.

Читайте также: Chery отзывает два своих популярных внедорожника: в чем причина

В базовых версиях Himla EV оснащается одним электродвигателем мощностью 150 кВт (201 л.с.) и крутящим моментом в 350 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,8 секунды. Для тех, кто ожидает от пикапа не только утилитарности, но и динамики, Chery подготовила полноприводную версию с двумя электромоторами.

Их суммарная отдача достигает 300 кВт (402 л.с.) и 540 Нм крутящего момента, а ускорение до “сотни” сокращается до 5,0 секунд. Запас хода зависит от аккумулятора. Покупателям доступны батареи емкостью 66,54 кВт-ч или 88 кВт-ч, обеспечивающие 405, 505 или 510 км на одном заряде по циклу CLTC.

Габариты настоящего пикапа

Himla EV доступен в двух кузовных исполнениях. Стандартная версия имеет длину 5330 мм, тогда как удлиненный вариант имеет до 5610 мм. Ширина составляет 1920 мм, высота - 1890 мм, а грузовая платформа предлагает глубину 1530 или 1810 мм в зависимости от конфигурации. Другими словами, это полноценный среднеразмерный пикап, а не стилизация под него.

Интерьер без “рабочей аскезы”

В салоне Chery старается дистанцироваться от утилитарных стандартов класса. Перед водителем установлено трехспицевое мультируль и центральный дисплей с диагональю 12,3 или 15,6 дюйма. Отделка выполнена в светло-коричневых и черных тонах с хромированными акцентами, а в богатых комплектациях доступен полный набор систем помощи водителю: от адаптивного круиз-контроля до автоматического экстренного торможения и удержания в полосе.

К слову, эта модель от Chery уже присутствует на украинском рынке, правда, пока в дизельном исполнении. Это классический рамный пикап с 2,3-литровым турбодизелем, который развивает около 160 л.с. и имеет механическую или автоматическую коробку в зависимости от версии. Ориентировочная цена дизельного Chery Himla в Украине стартует от 26 тысяч долларов, что делает его одним из самых доступных рамных пикапов в своем классе, особенно на фоне значительно более дорогих японских конкурентов.

Также интересно: Chery представила в Украине линейку гибридов, электромобиль и пикап: первые впечатления

Станет ли Himla EV “электрическим Hilux”?

Учитывая рамную конструкцию, серьезные габариты, полный привод и агрессивную цену, Himla EV выглядит не экспериментом, а вполне прагматичной попыткой Chery зайти в сегмент, который долго считался неприкосновенным. Если электрическую версию со временем выведут на экспортные рынки, включая Европу и Украину, у Toyota Hilux появится действительно опасный конкурент.

