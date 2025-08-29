Чешская армия получит 1000-сильный броневик собственного производства

Шведская компания BAE Systems Hägglunds вчера, 28 августа, официально представила первую боевую машину пехоты CV90 30 MkIV для чешской армии.

Как говорится в сообщении производителя, из общего количества 246 машин только 39 единиц техники изготовят в Швеции, а остальные 207 будут собраны в Чешской Республике.

На чешском государственном заводе VOP CZ, написал еще месяц назад CZ Defense, уже готовятся к такому.

В ходе модернизации на предприятии появились шестиметровый лазер, новый листогибочный пресс, выпаивающий станок и обрабатывающий центр, другое оборудование. Там кроме производства этой боевой машины планируется производство бронированных кабин для автомобилей Iveco, которые государственное предприятие будет поставлять немецкой компании KNDS.

Поставка CV90 MkIV будет адресной – 7-я механизированная бригада получит первую партию машин уже в этом году. Броневики заменят устаревший парк техники, что по своему ресурсу и боевым возможностям не соответствует современным вызовам.

Поставки будут осуществляться поэтапно до 2030 года, что позволит чешской армии обучать экипажи, интегрировать новые машины в свои механизированные бригады и поддерживать оперативную готовность в течение всего переходного периода.

Так выглядит первый CV9030 MkIV для 7-й механизированной бригады чешской армии. Фото: Михал Пивонька, CZ Defense

CV90 MkIV – это новейшее поколение проверенного в боях семейства CV90, разработанного для того, чтобы предоставить солдатам решающие преимущества на современном поле боя. Для максимальной живучести CV9030 MkIV оснащен улучшенными модульными пакетами бронирования, противоминной защитой и системой активной защиты.

Двигатель мощностью 1000 л.с. и адаптивная подвеска обеспечивают высокую мобильность на сложной местности, гарантируя, что платформа может маневрировать и эффективно бороться в сложных оперативных условиях.

Основным вооружением является 30-мм автоматическая пушка Bushmaster II, способная с высокой точностью поражать как бронированные, так и малозащищенные цели. Кроме основной пушки, машина оснащена двумя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет, что позволяет ей поражать тяжелобронированные цели, включая современные основные боевые танки, на больших расстояниях.

Презентация CV9030 MkIV на заводе BAE Systems Hägglunds в Швеции. Фото: Михал Пивонька, CZ Defense

Сочетание пушечных и ракетных систем позволяет CV9030 MkIV обеспечивать преимущество над однотипными БМП и бронетанковыми формированиями. Благодаря усовершенствованным системам управления огнем, стабилизированной оптике и комплекту датчиков следующего поколения, машина обеспечивает превосходную ситуационную осведомленность и эффективность.