Сервисные центры МВД выдают четыре типа водительских удостоверений: какие именно

В зависимости от цели использования и типа транспорта, водители могут получить два основных вида документов: национальное водительское удостоверение и международное водительское удостоверение. А также можно получить свидетельство о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы. Кроме того, ТСЦ выдают первые 2-летние водительские удостоверения.

Читайте также: Надлежащий пользователь для 2-летнего водительского удостоверения: почему его стоит назначить

Национальное водительское удостоверение

Это документ, который дает право управлять транспортными средствами на территории Украины и в большинстве стран ЕС (в соответствии с Венской Конвенцией о дорожном движении 1968 года), которые признают украинское удостоверение в соответствии с международными условиями.

Условия получения:

достижение установленного возраста;

прохождение медицинского осмотра;

подготовка к теоретическому экзамену: самостоятельно или в автошколе;

успешная сдача теоретического экзамена в сервисном центре МВД;

овладение практическими навыками управления транспортным средством в учебном заведении;

успешная сдача практического экзамена в сервисном подразделении.

Срок действия. Первое водительское удостоверение выдается на 2 года. После двух лет водительское удостоверение обменивается на постоянное со сроком действия 30 лет.

Международное водительское удостоверение

Этот документ является приложением в виде бумажной книжечки к национальному водительскому удостоверению и выдается для управления транспортными средствами за рубежом в странах-подписантах Женевской конвенции 1949 года.

Особенности:

действительное только вместе с действующим национальным удостоверением;

выдача или обмен осуществляется без сдачи экзаменов.

Условия получения:

наличие действующего национального водительского удостоверения;

обращение в сервисный центр МВД с соответствующим пакетом документов.

Срок действия. Международное водительское удостоверение выдается сроком до трех лет, но не дольше срока действия национального удостоверения.

Свидетельство о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы

Свидетельство о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы, также известное как свидетельство ДОПОГ (ADR). Это специальный международный документ, позволяющий водителю перевозить опасные грузы в соответствии с требованиями Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов. Выдается в виде пластикового бланка.

Условия получения:

наличие национального водительского удостоверения соответствующей категории;

прохождение специального обучения;

сдача экзамена в региональном сервисном центре МВД.

Срок действия – 5 лет с момента выдачи. После окончания срока действия свидетельства его нужно возобновлять – повторно сдать экзамены.