Chevrolet Corvette пробил забор и врезался в лодку: дети играли во дворе за мгновение до аварии

На видео с камер наблюдения видно, как автомобиль двигался по улице, но водитель по неизвестным причинам не затормозил перед перекрестком. Машина перелетела бордюр, промчалась по участку перед домом и только тогда остановилась, разрушив деревянный забор и ударив лодку.

Читайте также: Автомобиль "пролетел" над бассейн, а водитель оказалась в воде: удивительная авария в Неваде

После столкновения водитель ненадолго остановился, а потом пытался отъехать. Полиция уже предъявила ему обвинения, однако детали нарушения пока не раскрывают, пишет Carscoops.

Дети могли оказаться в смертельной опасности

К счастью, никто не пострадал - ни водитель, ни пассажир, ни жители дома. Но история могла иметь совсем другой финал. Владелица дома Женевьев Вильяр рассказала, что ее дети буквально за несколько минут до инцидента играли мелом именно с той стороны забора, куда врезался Corvette.

Теперь семья вынуждена восстанавливать ограждение и ремонтировать лодку, а сам автомобиль получил серьезные повреждения передней части.

Район требует изменений

Это не первый опасный инцидент на этом участке. Полгода назад мужчину Вильяр сбили, когда он выезжал на своем Ford F-150. После очередной аварии местные власти снова заговорили о необходимости повышения безопасности.

Также интересно: Прямое урегулирование ДТП: в чем преимущество

Вице-мэр Палметто-Бей Марк Мервитцер заявил, что город рассматривает возможность установки лежачих полицейских или даже небольшого кольца на перекрестке, чтобы уменьшить скорость движения транспорта и предотвратить новые инциденты.